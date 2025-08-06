Дональд Трамп сократил дедлайн Владимиру Путину относительно заключения мирного соглашения с Украиной. Вероятно, усилить давление на российского диктатора Трампа убедили его военные советники. Теперь главный вопрос – какими будут шаги США после окончания срока для России.

Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в интервью 24 Каналу заметил, что это является самым интересным аспектом нынешней стратегии Трампа. По мнению вице-маршала есть 2 варианта завершить войну, и Трамп имеет способы для этого. Больше о том, как можно остановить войну и наступление России на фронте, – читайте далее в материале.

Кстати Новая жесткая стратегия Трампа: в The Hill рассказали, как это может сыграть на руку Кремлю

Кто мог убедить Трампа изменить дедлайн для Путина?

Президент США Дональд Трамп сократил срок для заключения перемирия, что установил для Владимира Путина до 10 – 12 дней. В то же время Россия в ночь на 31 июля атаковала Киев, что привело к гибели более 30 человек, среди которых были дети. Не кажется ли вам, что Путин переоценил свои возможности в отношениях с американским президентом?

Хотя я не американец, но, насколько мне известно, президент Трамп был искренне поражен масштабами человеческих потерь в этой войне. Он действительно хотел выяснить, что надо сделать, чтобы заставить Владимира Путина остановиться. По каким-то причинам он поверил Путину во время некоторых переговоров, хотя большинство стран Запада было убеждено, что Путин просто водит его за нос.

Однако президент Трамп действительно верил, что возможно достичь соглашения, чтобы прекратить кровопролитие. Мне кажется, что Трамп все больше осознает, что все, что делает Путин, – это затягивание времени. Сейчас лето – это именно то время, когда российские войска наступают с максимальной силой.

Путин воспользовался моментом, чтобы задобрить президента Трампа, одновременно усиливая военный натиск. Думаю, Трамп имеет немало военных советников, это – непростые люди. Они дали ему понять, что ожидание 50 дней только дало бы Путину больше времени, а вот сокращение срока до 10 – 12 дней создает дополнительное давление на главу Кремля.

Теперь главный вопрос – что именно президент Трамп собирается делать после этого. Именно это, как по мне, является самым интересным аспектом нынешней стратегии американского лидера.

Полное интервью с вице-маршалом Великобритании в отставке: смотрите видео

Какое оружие больше всего нужно Украине?

The Washington Post сообщает, что во время одного из телефонных звонков Трамп призвал или даже подталкивал Владимира Зеленского нанести удары вглубь территории России. Вроде бы он даже спрашивал, может ли Украина осуществить удар по Москве с помощью ракет большой дальности. Какие шансы на то, что США предоставят Украине такие дальнобойные ракеты?

Думаю, что прежде всего одним из осложняющих факторов в позиции США является периодическое прекращение поставок военной помощи. Во время войны США на несколько месяцев прекратили поставлять оружие, что усложнило положение Украины. Первоочередной задачей является защита украинских городов. Системы Patriot и другие западные системы ПВО являются важнейшим приоритетом.

Следующий приоритет – это возможность наносить ответные удары по российским целям. Именно в этом вооружение с большей дальностью действия может сыграть ключевую роль. Появились предположения, что США могут передать ракеты JASSM, дальнобойные авиационные ракеты "воздух – земля". Их дальность составляет ориентировочно 230 миль (370 километров – 24 Канал). Она не является сверхзвуковой, однако имеет малую заметность и боевую часть, весом почти тысяча фунтов (450 килограммов – 24 Канал).

Это вооружение может быть чрезвычайно полезным, но главное – обеспечить Украину всеми необходимыми средствами для выполнения поставленных задач. В течение года Украина значительно продвинулась в производстве дальнобойных беспилотников, хотя они не характеризуются большой скоростью или мощностью. При достаточном количестве они способны перегрузить российские системы ПВО.

Россия уже понесла потери из-за такой украинской стратегии. Хотя поддержка США важна, Украине нужно развивать производство дальнобойных дронов из-за их высокой эффективности.

Как действительно можно остановить войну?

Распространяется сообщение о возможности предоставления со стороны США Украине крылатых ракет дальнего действия Tomahawk. Как вы оцениваете вероятность этого решения и насколько перспективным является такой вариант для президента США Трампа?

Думаю, что существует несколько вариантов того, как США могли бы помочь. Ракеты Tomahawk однозначно один из вариантов. Однако есть ряд важных факторов. Если оглянуться назад и проанализировать ход войны, то следует признать, что Запад дал Украине достаточно вооружения, чтобы она не потерпела поражение, но недостаточно, чтобы победить.

Опасность заключается в том, что сейчас мы продолжаем говорить только о том, как остановить Россию. Нет сомнений, что оружие большей дальности, такое как Tomahawk или JASSM, нанесет России более серьезное давление. Но поможет ли это Украине победить в войне? Вероятно, нет. Большинство ударов по территории России наносят ей вред, но она не останавливает ведение войны.

К теме Легендарные "Томагавки" возвращаются: почему Россия их так боится и получит ли Украина

Мы уже видели, что закрытие аэропорта в Москве повлекло неудобства для России, но это не остановило ее. Россия теперь тщательно защищает свою нефтяную инфраструктуру. Главный вопрос – чего стремится достичь Трамп. Если он действительно хочет прекратить войну, то с военной точки зрения есть только два варианта.

Первый – Путин достигает своих целей, можем обсудить, какие именно они могут быть. Второй – заставить его прекратить боевые действия. А сделать это можно либо военным путем, либо экономическим. Маловероятно, что Запад готов вмешаться в конфликт военным путем и вместе с Украиной вытеснить Россию.

Я предполагаю, что Трамп сосредоточен на экономических мерах. У него есть для этого все необходимые инструменты. Готов ли он их применять – это уже другой вопрос.

В Кремле разочарованы своей армией

Согласно данным агентства Bloomberg со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю, Владимир Путин был убежден, что его армия сможет захватить все четыре украинские области до конца 2025 года. Насколько успешна российская армия в достижении этой цели?

Думаю, большинство из нас, если вернуться к началу войны, хорошо помнит, что Путин ожидал, что Украина быстро капитулирует и что он будет в Киеве буквально через несколько дней. Помните ту 40-мильную (более 60 километров – 24 Канал) колонну российских войск. Но благодаря чрезвычайному мужеству, стойкости, храбрости и самопожертвованию украинцев Россию удалось сдержать, а впоследствии даже отбросить назад.

Сейчас Россия имеет гораздо более скромные амбиции – создать сухопутный коридор от территории России в Крым через Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области. Именно это сейчас является основным приоритетом для России. Да, она имеет большую по численности армию, лучше обеспечена технически, ее экономика переведена в режим военного положения, она имеет доступ к значительно более широким мобилизационным ресурсам, однако все-таки этим летом Россия не смогла продвинуться вперед. Ей не удалось захватить эти регионы.

Очевидно, что это является серьезным разочарованием для Кремля. Одной из причин этой неудачи является использование дронов. Я немного интересуюсь военной историей. Если вспомнить Первую или Вторую мировую войны, то более 80% потерь составляли результаты артиллерийских обстрелов. В этой войне такой показатель вызван именно ударами БПЛА.

Стоит внимания Как Украина становится дроновой сверхдержавой и что делает, чтобы выиграть гонку в войне с Россией

Теперь между линиями фронта образовались большие буферные зоны, территории, куда практически невозможно попасть. В основном из-за высокой эффективности этих беспилотников. Украина существенно нарастила производство дронов. Несмотря на свои сравнительно скромные масштабы смогла эффективно противостоять многочисленным попыткам России захватить ее территории.

Россия будет наступать до конца 2025 года

Российская армия до сих пор не достигла главной цели, которая заключается в захвате этих четырех областей. Однако, когда Путин мог осознать, что эта цель сейчас не очень реалистична?

Думаю, Путин ожидал достичь этих целей за дни или недели, а не годы. Я подозреваю, что это разочарование для него из-за того, что он не смог двигаться быстрее. Одной из причин того, что украинские города подверглись атакам ракетами большой дальности – является вот это разочарование. Бомбардировка Киева не изменит ход войны для России, она не продвигается вперед.

У президента Трампа есть ключ к успеху. Если он хочет остановить войну, то может это сделать. Путин будет обеспокоен тем, что произойдет через 8 – 10 дней. Если ввести 100% санкций против стран, которые покупают российскую нефть, это сильно усложнит существование России, замедлит военную экономику и быстро ее остановит.

Россия будет пытаться наступать до конца 2025 года, но, вероятно, это заставит ее оказаться в ситуации, когда придется искать мир. Проблема в том, что маловероятно, что Украина сможет вытеснить Россию с оккупированных территорий.



Россияне будут наступать до конца 2025 года / Getty Images

Бывший генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула убежден, что стратегия уничтожения стратегических бомбардировщиков на территории России с помощью беспилотников большой дальности – это ключ к тому, чтобы заставить Путина остановить войну и сесть за стол переговоров. Поддерживаете ли вы такое мнение?

Я глубоко уважаю Дэвида Дептулу. Он чрезвычайно умный человек. Я не сказал бы, что он ошибается, но я считаю, что существует много способов усилить давление на Путина. Если речь идет о решающем ударе, то такой подход не станет переломным. Важно то, что никто не знает, сколько ударов понадобится, прежде чем "плотина прорвется".

Сегодня в России много людей, которые потеряли близких – родителей, сыновей, мужей – и эти потери уже ощутимы. С более чем миллионом потерь – это невозможно скрыть. Я считаю, что в России все больше волнуются, и вскоре мы будем наблюдать больше попыток влияния на Путина. Маловероятно, что это произойдет за один день, неделю, месяц или даже год.

Любые действия, направленные на усиление давления – полезны. Главная проблема заключается в ситуации на линии фронта – в том, насколько далеко Россия способна продвинуться. В первых обсуждениях активно поднимался вопрос о возможности вытеснения российских войск из Украины.

Сегодня я не слышу подобных ожиданий ни от украинских официальных лиц, ни от коллег, друзей или военных. Сейчас акцент смещен с освобождения территорий на скорейшее завершение войны. И, думаю, приоритет заключается в том, чтобы усилить страдания российской стороны настолько, чтобы в конце концов Путин был вынужден просить о мире.

Какие у России шансы против НАТО?

В Reuters писали, что Путин намерен продолжать боевые действия в Украине до тех пор, пока Запад не согласится вести переговоры на его условиях. По данным источников агентства, он уверен, что российская экономика и вооруженные силы достаточно устойчивы, чтобы выдержать любые дополнительные санкции со стороны Запада. Как вы оцениваете такую позицию?

Россия демонстрирует якобы достаточно сильная, чтобы продолжать войну, а у Запада будто бы немного вариантов для действий. Москва открыто угрожала применением ядерного оружия в случае вмешательства. Если бы я был военным советником президента Путина, единственное, чего Россия должна избегать – это прямого участия Запада в конфликте.

Военная мощь НАТО значительно превосходит российские возможности. Россия уже испытывает серьезные трудности в противостоянии с одной лишь Украиной. Представьте, как она противостояла бы США или НАТО, – у нее не было бы шансов на победу. У нее не осталось бы никаких шансов. Поэтому Путин и дальше использует громкие заявления и угрозы, чтобы отпугнуть Запад от прямого вмешательства.

Суровая реальность такова: у Путина заканчиваются человеческие ресурсы, истощаются запасы военной техники, а экономика страны переведенная на военные рельсы стремительно поглощает финансовые ресурсы. Единственным стабильным источником финансирования остается экспорт нефти и газа. А если лишить Россию этих доходов, а способы для этого существуют, положение страны станет критическим.

Среди моих коллег, военных аналитиков доминирует мнение, и история показывает, – с Путиным можно вести переговоры бесконечно, но результата не будет. Его нужно заставить остановиться. Сделать это можно либо военным путем, либо экономическим. Прежде чем прибегнуть к военным мерам, Запад, вероятно, использует все имеющиеся экономические инструменты. Среди них есть серьезные меры, способные заставить Путина пойти на уступки.

Даже Дональд Трамп не уверен, смогут ли его санкции заставить Владимира Путина прекратить войну. Не кажется ли вам, что это может свидетельствовать об определенной слабости США?

Согласен с вами. Президент Трамп принимает решения, руководствуясь исключительно собственными соображениями. Он не любит, когда его воспринимают за дурака, ему не нравится чувствовать себя идиотом. Путину дали шанс остановить войну, но он этого не сделал. Будет интересно увидеть следующий шаг Трампа. Он не захочет, чтобы история запомнила его как президента, который мог остановить войну, но не воспользовался этим шансом.

Некоторые предлагают ввести 100% пошлины на покупку российской нефти, но все не так просто. Крупнейший покупатель российской нефти – Китай. Такие действия серьезно ухудшат отношения с Китаем и Индией. Американский президент не будет готов пойти на это без колебаний. Введение подобных тарифов будет иметь последствия, а они не принесут мгновенного эффекта.

Россия имеет достаточно резервов нефти, газа и финансов, чтобы продолжать войну до конца этого года. Главный вопрос – действительно ли Трамп хочет завершить войну и готов ли он использовать всю экономическую мощь США, ведь именно это может стать самым эффективным способом ее остановить.

Об ударах вглубь России

Считаете ли вы, что предоставление Украине ракет большой дальности может стать крайней мерой со стороны администрации США, если Владимир Путин и в дальнейшем будет медлить с переговорами с Дональдом Трампом и отказываться от предложений о прекращении огня?

Возможно, ракеты большой дальности действительно являются частью решения. Но если смотреть с точки зрения военной стратегии – Россию фактически остановлено на поле боя. Не везде, но Украина проявила себя чрезвычайно эффективно, и в значительной степени это заслуга беспилотников.

Технологии развивались стремительно. Сначала появились новые модели дронов, впоследствии – системы радиоэлектронного подавления, которые мешают их работе. В ответ Украина начала использовать оптоволоконные дроны. И сейчас линия фронта буквально обвита тончайшими лентами оптоволоконных кабелей, некоторые из которых достигают 15 километров в длину и весят около 2 килограммов.

Это снижает мобильность дронов, но делает невозможным их глушение. В результате на значительных участках фронта образовались зоны, куда российские силы не могут проникнуть – они остановлены. Это вызывает колоссальное раздражение, и поэтому это та сфера, в которой потенциально Украина может получить преимущество.

Снова подчеркну, ракеты большой дальности, несмотря на определенный вред, который они наносят России, в каком-то смысле схожи с осами над летним пикником. Они не наносят серьезного вреда, но раздражают. Именно так Путин воспринимает удары дронов на дальние расстояния. Исключение – операция "Паутина".

Я восхищаюсь тем, как Украина провела эту спецоперацию, во время которой удалось нанести удары по бомбардировщикам вглубь территории России. Она стала образцом эффективного применения технологий, продуманного стратегического планирования и, безусловно, это навредило России. Мы уже видим значительно меньшее количество российских самолетов, нарушающих воздушное пространство Великобритании. Это прямое доказательство того, насколько результативным оказался этот удар.