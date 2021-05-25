Санкционная политика в отношении России уже не эффективна, следует найти другую, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкционная политика Европейского Союза в отношении России уже не эффективна. Поэтому ЕС необходимо искать другие рычаги давления на Кремль.

Детали от Макрона

Политик объяснил, что найти эффективные меры сложно. По его словам, если государства не хотят вступить в прямой конфликт, то жестких рычагов влияния нет.

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Политика наращивания санкций в отношении России из долгосрочных проблем больше не является эффективной,

– заявил французский президент.

Макрон поручил подготовить доклад, который должен определить стратегию России. Соответствующий документ должны подготовить в июне.

"Мы в моменте истины в отношениях с Россией. Он подталкивает нас к глубокому пересмотру наших отношений. Для меня это всего лишь шаг", – подчеркнул политик.

Он добавил, что политика санкций достигла своих пределов и в отношениях с Россией, и с Беларусью.

Что известно о санкциях ЕС против России и Беларуси

2 марта Евросоюз ввел ограничения против российских чиновников из-за заключения оппозиционера Алексея Навального и жестоких разгонов мирных протестующих. В санкционный список попали российский генпрокурор, председатель следственного комитета, директор Росгвардии и глава ФСИН.

12 марта 2021 года на полгода продлили санкции против России из-за агрессии в отношении Украины. Под ограничения попали 177 человек и 48 объектов хозяйствования, которых обвиняют в подрыве территориальной целостности нашего государства.

25 мая на саммите ЕС решили расширить санкции против Беларуси из-за циничной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания основателя оппозиционного телеграм-канала Беларуси NEXTA Романа Протасевича.

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