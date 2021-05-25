Санкционная политика в отношении России уже не эффективна, следует найти другую, – Макрон

25 мая 2021 , 18:24
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Источник:

Ouest France

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкционная политика Европейского Союза в отношении России уже не эффективна. Поэтому ЕС необходимо искать другие рычаги давления на Кремль.

Детали от Макрона

Политик объяснил, что найти эффективные меры сложно. По его словам, если государства не хотят вступить в прямой конфликт, то жестких рычагов влияния нет.

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Политика наращивания санкций в отношении России из долгосрочных проблем больше не является эффективной,
– заявил французский президент.

Макрон поручил подготовить доклад, который должен определить стратегию России. Соответствующий документ должны подготовить в июне.

"Мы в моменте истины в отношениях с Россией. Он подталкивает нас к глубокому пересмотру наших отношений. Для меня это всего лишь шаг", – подчеркнул политик.

Он добавил, что политика санкций достигла своих пределов и в отношениях с Россией, и с Беларусью.

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Автор: Софія Мінджоса