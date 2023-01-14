Санкции против режима и "хорошие белорусы": кто и зачем распространяет вбросы против Украины

12 января в информационном пространстве появилось необычное и довольно неоднозначное сообщение. Якобы Беларуси удается избегать жестких санкций за ее участие в агрессии против Украины из-за позиции Киева. В МИД Украины мгновенно отреагировали на провокацию и опровергли информацию. Однако вопросов в этой истории остается больше, чем ответов.

24 Канал проанализировал историю "вброса" и пытался выяснить, кто за этим может стоять. А главное, какова цель.

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Кто первым распространил информацию

Первым сообщение о якобы кулуарных переговорах по Беларуси распространил журналист "Радио Свобода" Рихард Йозвяк, работающий в Брюсселе и имеющий ряд источников среди евробюрократов. В частности, он часто первым сообщает детали санкционных пакетов против России и принятие решений по евроинтеграции Украины.

Вчера же он написал следующее: "Одна из причин, почему в отношении Беларуси не были применены санкции вместе с Россией в последних пакетах санкций ЕС — то, что Украина попросила не делать этого.

Что не так с Беларусью и почему Тихановская подхватила нарратив

Беларусь является официальным сообщником российской агрессии против Украины, а режим Лукашенко – такой же преступный, как и путинский. Обоим диктаторам (или в соответствии с терминологией Лукашенко – соагрессорам) – место на скамье подсудимых.

Санкции против России уже давно доказали свою эффективность и могли бы ускорить смену власти, по крайней мере, в Беларуси. Тамошний лидер в 2020 году открыто фальсифицировал президентские выборы (до этого делал то же, но пытался сохранять определенные условности) и подавил сопротивление силой, потопив его в крови.

Сейчас Лукашенко имеет отрицательную легитимность, а потому якобы отказ от ужесточения санкций против Беларуси выглядит довольно странно. С другой стороны, это может быть частью большой игры, целью которой является освобождение Беларуси от власти России и переход ее на правильную сторону истории.

Твит авторитетного журналиста вызвал скандал. Одной из первых высказалась по этому поводу лидер белорусской оппозиции в экзили – Светлана Тихановская.

Она заявила, что Лукашенко верить нельзя, ведь он не жертва, а сообщник Путина и России. При этом она решила прямо раскритиковать Украину за якобы доверчивость и призвала принять жесткие санкции в отношении Беларуси.

Мы понимаем, что власти Украины не хотят провоцировать Лукашенко. Но если есть мнения, что его остановит, они ошибаются. В начале 2022 года он пообещал Украине, что нападения не будет. Мы знаем, к чему это привело,

– Светлана Тихановская комментирует скандальный твит Йозвяка.

Слова Тихановской правдивы, однако, это заявление в духе "за все хорошее и против всего плохого" все же намекает на зависть человека, который оказался на обочине большой политики и ни на что не влияет. Впрочем, высказались не только политические статисты.

Как отреагировали в Европе

Через несколько часов на заявление журналиста официально возразила Еврокомиссия, которая в настоящее время готовит 10 пакет санкций, в лице представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, подчеркнув, что принятие решений по санкциям происходит конфиденциально.

Мы продолжим также вводить санкции против тех, кто поддерживает, помогает этому незаконному поведению России. Речь идет о Беларуси, но также об Иране и других людях и организациях из других стран при необходимости. Но еще раз: все детали конфиденциальны. И если государства-члены согласятся, что пора ввести санкции против большего количества лиц из Беларуси и организаций оттуда, за их участие или их поддержку этого незаконного кровопролития, которое осуществляет Путин и его силы на украинской территории, то государства-члены примут соответствующее решение,

– Петер Стано комментирует твит журналиста "Радио Свобода".

Ранее о мощных санкциях против белорусского режима и Ирана предупредила и президент Еврокомиссии – Урсула фон дер Ляен.

Резкая реакция Украины

Официально намеки Тихановской и твит Йозвяка в комментарии 24 Канала опроверг спикер МИД Олег Николенко. По его словам, информация о том, что якобы по просьбе Украины Беларусь не включили в последние пакеты санкций ЕС, не соответствует действительности.

В МИД напомнили, что за поддержку агрессии России против Украины на Беларусь уже наложен ряд персональных и секторальных санкций. В частности, под персональные ограничения попали:

режим Лукашенко,

военное командование,

белорусские пропагандисты,

25 государственных органов и компаний белорусского ВПК, в том числе министерство обороны и комитет государственной безопасности,

8 белорусских компаний.

В то же время нам известно об обсуждении между государствами-членами Европейского Союза вопроса о дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на Россию. По нашей информации, консенсуса внутри Евросоюза пока нет,

– объяснил спикер украинского МИД.

Он добавил, что Украина и партнеры сейчас активно работают в целях максимально содержательного наполнения десятого санкционного пакета ЕС, принятие которого уже давно назрело.

Санкции против Беларуси

Да. За поддержку агрессии Российской Федерации против Украины на Беларусь наложен ряд персональных и секторальных санкций (центральный банк и 4 других белорусских банка, запрет поставки товаров двойного назначения, услуг, депозитов, евро, удобрений, а также запрет деятельности грузовых операторов).

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На подходе новые. 10-й пакет санкций должен быть согласован до старта саммита Украина – ЕС, который запланирован на начало февраля 2023 года. Там должны уделить большое внимание Беларуси и нанести мощный удар по ее экономике.

В настоящее время проходит обсуждение между государствами-членами Европейского Союза относительно дальнейшей синхронизации секторальных санкций для России и Беларуси, но консенсуса в ЕС нет. Принятие максимально жесткого пакета автомобилей для России и ее подельников обычно блокирует Венгрия. Такова официальная позиция Киева и Брюсселя.

Подзабытые уроки истории, или кому нужна была эта история

Четкого ответа на вопрос кому и зачем нужно было запускать эту историю сейчас, пока нет, но это все очень напоминает как провокацию, так и " многоходовку". Последняя состоит в том, что якобы Украина оставляет для Беларуси варианты и провоцирует раскол между Лукашенко и Путиным.

Италия также была союзницей Гитлера, но завершала Вторую мировую войну бок о бок с американцами и 2 мая 1945 года вместе с ними принимала капитуляцию нацистов. Правда, Муссолини до этого не дожил, его расстреляли несколькими днями раньше местные партизаны.Впрочем, для Лукашенко существует пример румынского сообщника Гитлера – г-на Антонеску, получившего право на правосудие и казненного согласно решению трибунала уже в 1946 году. Сейчас фемида более миролюбива, а потому даже такие "мясники", как Слободан Милошевич или Радован Караджич, сохранили собственную жизнь, а некоторые осужденные участники Гаагского трибунала уже давно на свободе.

Задача России – втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины на нашей территории. Я считаю, что задача Беларуси не делать этого. Это не наша задача, а их — для сохранения страны. Я так считаю, и от этого будет зависеть место Беларуси на карте цивилизованных стран в будущем. Это будет очень серьезная стратегическая, историческая ошибка,

– президент Украины Зеленский в интервью польскому телеканалу TVP объясняет ситуацию вокруг Беларуси.

Напомним, что сейчас Россия собирает в Беларуси военный контингент и мечтает о новом нападении на Украину с Севера. Дела у захватчиков идут плохо, ударной группировки нет и в помине, как и техники, снарядов и ракет (хотя вероятность ракетных обстрелов с территории Беларуси остается высокой). Украина же превратила собственную границу с Беларусью в крепость, все пристреляла "артой", держит там немало собственного войска.

В Украине сейчас правильно оценивают ситуацию в Беларуси и имеют "план Б". В частности, сформированы боевые части из отважных белорусских бойцов, которые воюют против российских оккупантов и в будущем могут стать основой армии новой Беларуси. Но перед этим им может выпасть реализовать тот же план о "3 – 4 днях", который год назад объявлял Лукашенко, правда, противоположным способом.

В любом случае мы соседи. Беларусь так или иначе повлияет на геополитику в нашем регионе. Эта страна является нашим соседом и соседом Польши, поэтому она важна для нас и Польши. Это также касается и гарантий безопасности в нашем регионе и гарантий безопасности во всей Европе,

– Зеленский отмечает, что в отличие от России над Беларусью рано "ставить крест".

Параллельно с этим продолжаются переговоры, многие из них – конфиденциальны, поэтому вполне вероятно, что Йозвяк получил лишь отзвук "чего-то", однако, отнюдь не всю картину.

Так или иначе, ждать осталось несколько недель, когда станут известны подробности 10 пакетов санкций. В настоящее время на Беларусь готовится нападение именно из Брюсселя. И это будет расплата за годы холуйства перед россиянами.