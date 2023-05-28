Зеленский внес в Раду постановление о санкциях против Ирана на 50 лет
Источник:Верховная рада Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес постановление в Верховную Раду по применению санкции против Ирана. Он предлагает ввести ограничительные меры на срок до 50 лет.
Таким образом, Тегеран не сможет проводить торговые операции, а также перевозить свои ресурсы через территорию нашей страны. Контроль за исполнением этого постановления Зеленский возложил на главу СНБО.
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Украина планирует ввести санкции против Ирана
Зеленский 27 мая обсудил с членами Совета национальной безопасности и обороны вопросы введения санкций против Исламской Республики Иран. Впоследствии они приняли решение, в котором указали все пункты, необходимые для применения экономических ограничений в отношении Тегерана.
Украина планирует ввести следующие экономические ограничения против Ирана:
- ограничить торговые операции продуктами либо услугами;
- ограничить транзиты, перевозки, а также полеты через территорию нашей страны;
- предотвратить выведение капитала гражданам Ирана за пределы нашей страны;
- запретить передавать гражданам Ирана технологии, а также права на интеллектуальную собственность;
- запретить инвестировать в Иран, а также компании граждан этой страны;
- остановить обслуживание иранских электронных платежных систем.
СНБО принял решение об экономических ограничениях против Ирана / Скриншот 24 Канала
После этого президент Украины внес соответствующее постановление в Верховную Раду, чтобы парламент утвердил решение РНБО. Ее подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Постановление о введении санкций против Ирана / Скриншот 24 Канала
После принятия этого решения народными избранниками, ответственными за реализацию постановления, будут Кабмин, Служба внешней разведки, Служба безопасности Украины и Национальный банк.
Подоляк отреагировал на постановление Зеленского о санкциях против Ирана
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в своем твиттере высказался по поводу постановления президента Украины об экономических ограничениях против Ирана. По его словам, сегодняшний Иран является террористическим режимом, представляющим угрозу как Европе, так и Ближнему Востоку.
Он также отметил, что Тегеран стал ключевым союзником Москвы в войне против нашей страны, ведь сознательно снабжает ей оружие для атак по гражданским городам.
"Сегодняшняя ночная атака на Киев более полусотни "Шахедов" – в День города – очередное красноречивое подтверждение этой истины", – подчеркнул Подоляк.
Советник заверил, что Украина и дальше будет продолжать называть вещи своими именами. К тому же Подоляк напомнил Тегерану о базовых "законах бытия", в частности "законе бумеранга".
Выпущенный однажды "Шахед" обязательно найдет путь к своему изготовителю,
– подчеркнул он.
В заключение советник предупредил Иран, чтобы их "не смущала иллюзия географической удаленности" или "ложное понимание приоритетов Украины сегодня".
Ермак прокомментировал решение о санкциях против Тегерана
Глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале отреагировал на предложение Зеленского по поводу санкций против Исламской Республики Иран. Он подтвердил, что эти санкции должны действовать 50 лет.
Ермак отметил, что предлагаются такие ограничения, как торговые, финансовые и технологические в отношении граждан Ирана. Он также напомнил, что иранским резидентам хотят запретить выводить свой капитал за пределы территории нашего государства.
Тегеран обвинил нашу страну в "антиранской пропаганде"
- Иранский МИД 27 мая обвинил президента Украины в якобы "антииранской пропаганде" из-за его призыва прекратить поставки беспилотников из Тегерана в Москву. Там назвали заявления украинского лидера "лживыми".
- Поводом к такому заявлению стало обращение украинского руководителя 24 мая, где он обратился к иранскому народу, призвав его "влиять на государственные решения их государства".
- Стоит отметить, что Тегеран официально не признает тот факт, что он поставляет БПЛА типа "Шахед" в страну-агрессорку.