Как санкции против Китая могут навредить Украине
- Россия получает компоненты для дронов из Китая, но эти компоненты также важны для украинских производителей.
- Санкции против Китая могут повлиять на поставки в Украину, которая зависит от китайских товаров, особенно в сфере оптоволокна.
- Китай имеет серьезные связи с Россией и поставляет компоненты для "Шахедов", разведывательных дронов.
Россия, вероятно, наладила поставки компонентов для дронов из Китая. Они преобладают в беспилотниках, которыми оккупанты обстреливают Украину.
Однако, стоит понимать, что китайские компоненты также используют украинские производители. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель, OSINT-аналитик Виталий Кононученко, отметив, что важно, чтобы санкции не навредили этому процессу.
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Как санкции против Китая могут повлиять на Украину
По многим элементам Украина зависит от поставок из Китая. Например, если говорить о дронах на оптоволокне, то наше государство только пытается делать свое оптоволокно. Сейчас ми используем китайское.
Эти образцы довольно непросто ввозить в Украину, существует запрет со стороны Китая в отношении товаров двойного назначения. Поэтому, конечно, стоит задуматься над тем, что они поставляют в Россию, но так, чтобы не навредить себе,
– подчеркнул OSINT-аналитик.
Китайцы с россиянами имеют серьезные связи, говорится о широком сотрудничестве, а не только о закупках через другие страны. Они поставляют компоненты для "Шахедов", разведывательных дронов.
Это сотрудничество трудно переоценить, но такое положение дел понятно, ведь для Китая именно позиция России в войне является приоритетной.
Напомним, Украина усилила санкционное давление на китайские компании, которые поставляют компоненты для российских дронов. Это произошло после массированного обстрела Украины 4 июля. Тогда в сбитых "Шахедах" обнаружили немало китайских элементов.