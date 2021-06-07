Санкции против нас будут всегда, потому что мы не будем каяться, – МИД России об оккупации

В министерстве иностранных дел России заявили, что санкции против них "будут всегда". Все потому, что временно оккупированный Крым они якобы не отдадут.
Детали циничного заявления России
Россия, мол, не будет ни у кого просить снять санкции. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Понкин.
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Мы не будем каяться за то, чего мы не делали. Понятно, что Крым мы не отдадим. Если Крым в России, то санкции точно будут всегда с нами,
– сказал Понкин.
По его словам, России "нужно говорить и о готовности к новым санкциям".
"Безусловно, есть перечень дополнительных мер, которые держатся "под сукном" и которые будут привлечены в те моменты, в тех условиях, в которых это будут сочтено нужным", – подчеркнул российский чиновник.
Что известно о санкциях против России из-за Крыма
- В 2014 году Европейский союз ввел экономические санкции против России из-за оккупации Крыма и агрессии на Донбассе. Впоследствии их продолжали каждые полгода.
- Ограничения из-за незаконного референдума в Крыму ввела также Канада. Недавно, 29 марта 2021 года, государство ввело новые санкции.
- В последний раз США одобряли санкционный список против России 15 апреля 2021 года. Они касались репрессий в Крыму.