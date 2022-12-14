Какие санкции ввели против Новинского и Паши "Мерседеса": полный перечень запретов

В начале декабря СНБО наложила санкции против миллиардера Вадима Новинского, а также Паши "Мерседеса". Теперь стало известно, о каких именно ограничениях идет речь.

Рассказываем, что предусматривают санкции, наложенные на этих двух одиозных персон. Кстати, заметим, что 14 декабря для проведения стабилизационных мероприятий СБУ посетила храмы УПЦ МП во Львове и на Волыни.

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Какие санкции наложили против Новинского

Согласно приложению, которое сопровождает указ президента №820/2022, Новинского теперь ожидает ряд ограничений. Речь идет о:

блокировке активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими; ограничении торговых операций (полное прекращение); ограничении, частичном или полном прекращении транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение); предотвращении выведения капиталов за пределы Украины; остановке выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулировании или остановке лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на недра; запрете участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах; запрете или ограничении захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам; в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет); запрете передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; аннулировании официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений; лишении государственных наград Украины, других форм празднования; запрете на приобретение в собственность земельных участков.

Такие же санкции наложили также на Пашу "Мерседеса" (Лебедя Петра Дмитриевича). Соответствующие ограничения будут действовать в течение пяти лет.

Добавим, что СНБО 1 декабря поручил Кабинету Министров в течение двух месяцев внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона. Он должен касаться запрета деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.

Если вы забыли, то напомним, что летом прошлого года Верховная Рада приняла решение о прекращение полномочий Вадима Новинского. За это отдали свои голоса 295 народных депутатов.

Сам Новинский имеет откровенно пророссийские взгляды и никогда этого не скрывал. Перед решением Верховной Рады он сам заявил, что хочет сложить мандат. Мол, сейчас будет "полезнее в гуманитарной сфере, чем в политической".