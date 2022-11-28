В атакующих Украину российских "птичках" нашли западные "сюрпризы"

Россия продолжает доставать в странах НАТО электронику для вооружения своих дронов.

Неожиданные находки

Украинские воины под Бахмутом сбили российский беспилотный разведчик типа "Орлан", произведенный не раньше августа. При осмотре обломков стало заметно, что россияне продолжают использование компонентов, производимых в странах НАТО.

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Это ключевой элемент российского "Орлана" – четырехэлементная малогабаритная адаптивная антенная решетка "Комета-М", позволяющая навигационной системе "Орлана" действовать в условиях постановки радиоэлектронных помех сигналам спутниковых навигационных спутников.

Если бы этого блока у россиян не было, то "Орлан" фактически было бы невозможно применять, потому что любой РЭБ постоянно глушил навигационную систему и дрон не мог бы выполнять задачи.

Украинские воины обнаружили в российском беспилотнике западные составляющие, произведенные летом 2022 года / Фото с фейсбука Юрия Бутусова

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Игра на два фронта

Эта "Комета-М" изготовлена в июле 2022 года. Вряд ли в РФ было накоплено столько запасных компонентов, это, скорее всего, новые поставки.

В этой "Комете" использованы компоненты американских компаний Altera/Intel, Taoglas и тайваньской Cirocomm. Набор очень похож на аналогичное оборудование иранских дронов "Шахид".

Надеюсь, что наши союзники смогут надежно остановить поставки критически важных элементов в РФ и Иран. А нам нужно развернуть свою программу производства дронов, мы можем доставать на мировых рынках гораздо лучшие компоненты и узлы и в гораздо больших количествах, чем это способна сделать РФ.

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