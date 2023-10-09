"Ножа в спину Путина" не было и нет: Казахстан до сих пор серьезно помогает России

Россия нашла способ, как снизить свои экономические потери от закрытия экспорта газа через Европу. В этом ей помогают другие государства, через территорию которых страна-агрессор налаживает поставки.

Начиная с октября 2023 года, 3 миллиарда кубов российского газа будут идти по территории Казахстана. Об этом 24 Каналу рассказал казахстанский политик, предприниматель, лидер движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов, отметив, что пропускная способность газовой системы страны значительно больше.

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Существует газовая трубопроводная система, которая идет из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана в Китай и есть свободные пропускные мощности на 15 миллиардов кубов. В общем, говорится даже не о поставках определенного количества газа, а о том, что по территории Казахстана через трубную систему этот газ войдет в систему, которая движется в направлении Китая.

По словам политика, таким образом, Россия сможет восстановить потерянные 140 миллионов кубов газа максимум до 5 лет. Для этого, прежде всего, используют территорию Казахстана.

"Российская нефть идет через Казахстан в Китай. Газ, "серый импорт", военное вооружение – все это идет на территорию России через Казахстан. Поэтому не надо верить пропаганде о "ноже в спину", что Токаев якобы сказал, что будет соблюдать санкции – все это ложь и это наносит невероятный ущерб Украине", – рассказал Мухтар Аблязов.

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Требуются санкционные удары по экономике России

По мнению Аблязова, нужно налагать мощные санкции на политические верхушки России и Казахстана, которые сегодня принимают решения и оказывают влияние на ситуацию. Первой это должна начать Украина, показав пример другим государствам.

Следует лишить возможностей президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева оказывать военно-экономическую помощь Владимиру Путину. В настоящее время огромные объемы грузов двигаются через специальные таможенные переходы Казахстана.

Таким должен быть первый удар, и тогда Россия фактически потеряет возможность получать помощь от Китая. Китаю придется снабжать морским путем или через Северную Корею – это значительно увеличит расходы,

– подчеркнул политик.

Страна-агрессор получает свои основные доходы от нефтегазового сектора. Эти средства попадают в ее экономику, стабилизируют курс национальной валюты, развиваются другие отрасли, налаживается определенная политическая стабильность. Мухтар Аблязов убежден, что нужно перекрыть России возможность поставки через Черное море и у Украины есть для этого возможности.

Как минимум 20% российской нефти идет через Черное море, идут металлы и если эту "дыру" закрыть, будут огромные потери для российского бюджета. Возможность финансировать войну также будет потерянна,

– заметил казахстанский политик.

Сегодня для Украины важно выполнить эти экономические и политические действия. Более того, они не нуждаются в военных расходах. Следовательно, нужно сначала самим принять решение, а затем убедить в этом наших партнеров.

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