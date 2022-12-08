Санкционные скрижали – украинское плацебо с ограниченным результатом

Секторальные, персональные, экономические и политические: почему санкции так популярны и как увеличить их эффективность? Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Санкции в связи с агрессией РФ

Начиная с марта 2014 года, против России были введены ограничительные меры в ответ на оккупацию Крымского полуострова и умышленную дестабилизацию на востоке Украины.

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С момента начала полномасштабного вторжения санкции в отношении РФ были значительно расширены: это беспрецедентные меры, введенные по меньшей мере 17 государствами и ЕС с целью ослабления экономической базы, лишения критически важных технологий и рынков, ограничения возможности вести вооруженный конфликт.

Отдельной задачей является смена российской элиты, на что направлены персональные санкции. По состоянию на ноябрь 2022 года в Украине в связи с российской агрессией и сопутствующими преступными действиями подвергнуто санкциям около 5000 человек, в иностранных государствах – почти 2000 человек.

Персональные санкции: мало, шатко и дыряво

По определению правительства США, реализация санкций преследует три цели:

изменение поведения;

сдерживание преступной деятельности;

сигнализация о неодобрении.

Достигают ли санкции, введенные против российских лиц, потенциально виновных в совершении международных преступлений, упомянутых целей? Рассмотрим на примере Марии Львовой-Беловой, российского детского омбудсмена. Львова-Белова фигурирует в санкционных списках 3 из 7 государств G7, а также в санкционном списке ЕС. Остановила ли она процессы незаконной передачи украинских детей в российские семьи, которые осуществляются под ее руководством? Нет. Снизились ли темпы установления незаконной опеки и/или усыновления? Нет. На начало декабря 2022 года российским гражданам передали уже 400 детей, депортированных из разных уголков Украины. Какова реакция Львовой-Беловой на сигнал относительно неодобрения ее действий? Прямая речь:

"Вот я и совершила кругосветное санкционное путешествие.... Знаете, за что я больше всего переживаю? За то, чтобы там правильно произносили мою фамилию".

Однако проблемы с санкциями выходят за пределы ситуации с конкретным лицом. Во-первых, ограничительных мер недостаточно. В то время, как в иностранные санкционные списки внесено около 2000 человек, по оценке Национального агентства по предотвращению коррупции, по меньшей мере 19 000 человек остаются за пределами санкционной системы.

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Более того, в отдельных сферах ограничительных мер критически мало. Так, согласно информации, предоставленной НАПК, только 2% лиц, вовлеченных в распространение пропаганды и подстрекательство к геноциду, внесены в санкционные списки хотя бы одного государства G7.

Во-вторых, при всей очевидности преступности деяний лиц, внесенных в санкционные списки, не всегда процедура введения ограничений отвечает всем правовым требованиям, в частности, что касается права на эффективную судебную защиту.

Таким образом подсанкционные лица могут инициировать процессы в Европейском суде (если речь идет о санкциях, введенных в ЕС) или же в Европейском суде по правам человека (если санкционные списки принадлежат государствам-сторонам Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод) и получить решение в свою пользу. Например, по 28 из 32 дел, связанных с санкциями ЕС против лиц, подозреваемых в хищении украинских государственных средств, Европейский суд принял решение об отмене санкций. Среди них – и дело Януковичей: горе-президента и его чада.

Санкции как временная отсрочка

Как и любая другая контрмера, санкции не являются формой ответственности. Они скорее являются реакцией международного сообщества на противоправную деятельность с целью остановить ее. Именно поэтому санкции должны быть отменены, как только преступление остановлено или исчезают другие обстоятельства, которые обусловили включение лица в соответствующий список.

Ограничения могут быть сняты, если этого требует политическая ситуация. Например, в 2017 году часть санкций в отношении Александра Лукашенко была отменена как своеобразное "поощрение" его миротворческой деятельности по урегулированию международного вооруженного конфликта, вызванного российской агрессией против Украины.

В то время как, например, заморозка активов – санкция, их конфискация – это форма ответственности. Интересно, что на европейском уровне заморозка происходит по правилам ЕС, тогда как конфискация и перепрофилирование на возмещение жертвам – согласно национальным законодательствам государств-членов.

По состоянию на декабрь 2022 года ни в одном государстве ЕС нет нормативных актов, которые позволили бы конфисковывать активы российских лиц в связи с совершением ими военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, а единственный шанс получить эти деньги – продемонстрировать связь между подсанкционным лицом и террористическим режимом, существующим в РФ.

Это значительно сужает список таких лиц и, соответственно, возможности жертв получить возмещение. Любые новые нормативные акты не будут иметь обратного действия во времени, следовательно, стоит ускорять процессы их разработки и принятия, иначе санкции остаются ничем иным, как плацебо и имитацией активной деятельности на международной арене.

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Нужны ли персональные санкции вообще

Расширение и усиление персональных санкций в отношении лиц, привлеченных к совершению международных преступлений, оказывает значительное влияние на предупреждение новых зверств и привлечение виновных к ответственности. Эффективность таких ограничительных мер соразмерна отдельным секторальным санкциям, в то время как их действие является мгновенным и способствует процессу смены элит в РФ.

Но для того, чтобы персональные санкции работали эффективно, следует обеспечить синхронизацию санкционных списков иностранных государств и объединений, исключая возможность избегания ограничений путем перемещения активов в другие государства или использования коррупционных связей. Кроме того, важно регулярно дополнять санкционные списки виновными лицами, при этом гарантируя им полный спектр материальных и процессуальных прав, предотвращая потенциальное обжалование ограничительных мер в судебном порядке.

Важно также обеспечить логическое развитие санкций в конкретные формы международной ответственности, обеспечивая принятие на национальном уровне иностранных государств соответствующего законодательства и инициируя уже сегодня конкретные уголовные производства.