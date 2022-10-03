Послы ЕС сегодня обсудят новые санкции против России и могут сразу их согласовать, – журналист

В Евросоюзе хотят ввести новые санкции против России. Это может произойти уже сегодня, 3 октября.

Об этом сообщил журналист Рикард Джозвяк. К слову, в новом пакете санкций могут ограничить цены на нефть из России.

Важно Почему 8 пакет санкций против России разочарует украинцев

Послы ЕС обсудят новые санкции

По предварительной информации, 3 октября послы ЕС будут обсуждать новый санкционный пакет против России. Переговоры начнутся в 16:00.

Есть шанс, что они дадут зеленый свет сегодня, но цель все еще состоит в том, чтобы это было сделано к Пражскому саммиту в четверг (6 октября – 24 канал) – отметил Джозвяк.

Что войдет в 8 пакет санкций

ЕС фактически отменит запрет на транспортировку российских удобрений, цемента и другой продукции.

ЕС рассмотрит ужесточение давления на энергетику России.

Евросоюз присоединится к предложению "Большой семерки" (G7) ограничить цены на нефть из России.

Санкции против России: последние новости

США готовы объявить новые санкции против России. Ограничения будут включать санкции в отношении юридических лиц и компаний за пределами страны-агрессора, поддерживающих псевдореферендумы.

Кроме того, ЕС готовит санкции против организаторов псевдореферендумов. Ограничения планируют ввести для тех, кто организовывал "референдумы" в четырех регионах Украины, которые находятся под оккупацией.

Достойно внимания – В ЕС представили новый пакет санкций против России: смотрите видео