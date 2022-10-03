Послы ЕС сегодня обсудят новые санкции против России и могут сразу их согласовать, – журналист

3 октября 2022 , 14:29
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Рикард Джозвяк

В Евросоюзе хотят ввести новые санкции против России. Это может произойти уже сегодня, 3 октября.

Об этом сообщил журналист Рикард Джозвяк. К слову, в новом пакете санкций могут ограничить цены на нефть из России.

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Послы ЕС обсудят новые санкции

По предварительной информации, 3 октября послы ЕС будут обсуждать новый санкционный пакет против России. Переговоры начнутся в 16:00.

Есть шанс, что они дадут зеленый свет сегодня, но цель все еще состоит в том, чтобы это было сделано к Пражскому саммиту в четверг (6 октября – 24 канал) – отметил Джозвяк.

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Автор: Софія Ковнір