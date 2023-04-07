Британский бизнес мог поставить в Россию электроники на 1,2 миллиарда долларов, – FT

На Россию с начала полномасштабного вторжения наложили ряд санкций. Но это не помешало ей скупать электронику. Известно, что только одна британская компания поставила ее на 1,2 миллиарда долларов.

Об этом рассказали журналисты после расследования. Они обнаружили, что в Россию поставили электроники на 1,2 миллиарда долларов с 24 февраля 2022 года. И это цифра от одной только компании, зарегистрированной в доме на северном пригороде Лондона.

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Большинство техники подпадает под санкции

Итак, говорится о компании Mykines Corporation LLP. Она базируется в лондонском районе Энфилд. Фигурирует в документах России как доставлявшая в страну-агрессора полупроводники, серверы, ноутбуки, компьютерные компоненты, телекоммуникационное сетевое оборудование и бытовая техника. Что касается брендов, то в списке засветились марки от Huawei и H3C до Intel, AMD, Apple и Samsung.

А теперь самое важное. Техника на не менее 982 миллионов долларов входит в перечень той, которая подпадает под ограничения на экспорт британскими компаниями или физическими лицами в Россию.

Это означает, что России продавать эти товары без разрешения британских властей не должны были. Ведь это нарушение санкций. И не имеет никакого значения, что большинство техники, отправленной стране-агрессору, из Китая.



Больше компания передавала смартфонов / Скриншот с сайта

Таким образом журналисты подвергли сомнению эффективность наложенных санкций. Ведь Россия продолжает получать критические технологии. Напоминают в издании The Financial Times, что враг использует их в военно-промышленном комплексе.

Заметим, что из Украины стиральные машины и холодильники оккупанты тоже не просто так вывозили. Их воровали именно для того, чтобы использовать микрочипы в своих машинах для уничтожения украинцев.

В издании отмечается, что они проводили анализ данных, полученных от профессора мадридской бизнес-школы IE Business School Максима Миронова. Журналисты добавили, что часть запросов подтвердили путем сравнения с данными от ImportGenius, являющегося коммерческим поставщиком таможенных данных.