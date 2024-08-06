"Спасите россиян – отмените санкции": как вокруг санкций Запада появляется пропаганда

Попытки изобразить россиян страдальцами санкционного режима – не новы. Дезинформация и пропаганда вокруг введенных ограничений достигли такого масштаба, что сквозь тюремные камеры просочились на пресс-конференцию российских оппозиционеров. Нарушают ли введенные санкции права "русских людей" и стоит ли отказаться от них, чтобы "протянуть руку помощи россиянам" – читайте в колонке для 24 Канала.

Санкции, которых не было

Введенные в связи с агрессией России ограничения распространяются только на:

экспорт оружия, военной техники и товаров двойного назначения;

импорт отдельных товаров и услуг из России, таких как нефть;

операции с Центральным банком России и исключение ключевых российских банков из системы SWIFT;

распространение отдельных российских государственных или поддерживаемых государством средств дезинформации;

установление предельных цен на нефть и нефтепродукты.

Санкции также коснулись отдельных лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в самой России и на оккупированных территориях Украины.

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Целью введенных ограничений является ослабление способности России нападать на гражданское население и вести войну против Украины в целом. Кроме того, идеей было подорвать поддержку путинского режима через давление на российские политические и экономические элиты.

Цель нарушить права человека в России и наказать россиян коллективно санкции не преследуют. Об этом свидетельствует ряд исключений для "простых людей", которые направлены на обеспечение реализации права на свободу слова и ассоциаций. Санкции не блокируют обмен пищевой и аграрной продукцией, а также транзит гуманитарных грузов.

За любые искусственно созданные угрозы в этой сфере, по оценке Европейской Комиссии, ответственность несет сама Россия.

Даже в случае, когда ограничения накладываются на конкретное лицо, негативный эффект распространяется только на отдельные права человека, которые не являются неотчуждаемыми (право собственности, право на образование и на свободу передвижения). Такие санкции можно обжаловать, пересмотреть или отменить в судебном порядке.

Недавно освобожденный российский оппозиционер Андрей Пивоваров просит "ослабить давление в отношении людей" и "дать разрешение на образовательные визы для молодежи". Впрочем, на сегодня государства не накладывали подобного ограничения, хотя Латвия и Финляндия активно обсуждали такую опцию. Позиция Европейской Комиссии четкая – полное прекращение выдачи виз для россиян нарушает права человека. Поэтому, первые две категории, которые могут въехать в государства-члены объединения, именно студенты и исследователи.

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Введенные учебными заведениями по принципу академической свободы ограничения чаще всего касались:

аккредитации российских университетов,

признания российских дипломов,

инвестиций в совместные с Россией исследования.

Учитывая роль отдельных программ, таких как "Роскосмос", в получении под соусом науки технологий для военного производства, соответствующие санкции являются оправданными и не касаются отдельно ни одного россиянина.

Важно, что в любом случае государство, где функционируют такие учебные заведения, имеет весьма незначительное влияние на отмену соответствующих ограничений, поэтому к кому именно звучал призыв российского оппозиционера – остается открытым вопросом.

Интересно, что до начала полномасштабного вторжения в университетах за рубежом училось лишь 1,5% россиян, поскольку "простые люди" не могли себе этого позволить. В то же время "загнивающий Запад" покоряли дети Пескова, Медведева, Лаврова, Лепса и других преданных сторонников "русского мира".

Санкции по обучению за рубежом детей российских пропагандистов и идеологов агрессии были бы действенным наказанием за "двойные стандарты", однако они также запрещены в большинстве юрисдикций.

Некоторые санкции повлияли на "простых россиян" положительно

Риторика об отмене санкций против России и россиян появилась через несколько лет после оккупации Крымского полуострова. В 2017 году, когда экономика России полностью оклемалась от спорадических ограничений в связи с аннексией и терроризмом на Востоке Украины, спецдокладчик Совета ООН по правам человека Идрис Джазайри в итоговом отчете настаивал, что санкции, введенные против России "нанесли ущерб правам невинных людей". При этом больше всего пострадало население Крыма, которое вынуждено "коллективно платить цену" за политические решения, на которые оно не может влиять.

Свою речь Джазайри объявил в Москве, что дало основания для предположений о его коррумпированности и подыгрывании путинскому режиму.

После начала полномасштабного вторжения идеологом отмены санкций во имя "простых россиян" стала спецдокладчик ООН по нарушениям прав человека в России Мариана Кацарова. Она действует крайне осторожно и взвешенно, отказываясь "принципиально" комментировать введенные ограничения, которые не являются "основанными на международном праве" и которыми правительства "наказывают друг друга". Впрочем, Кацарова, все же отмечает, что "серьезно обеспокоена модой на ненависть русских и всего русского" как проявлением "русофобии".

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Это – нарратив, который Василий Небензя каждый раз продвигает в Совет Безопасности, как только Россия там председательствует. Спецдокладчик уверена, что следует "отделять народ от власти" и наказывать только военных преступников. Но ведь сегодня санкции накладываются не по такому принципу?

Более того, отдельные ограничения в отношении российской экономики повлияли на "простых россиян" положительно. Так, значительные убытки "Газпрома" в связи с частичной потерей рынка ЕС решили компенсировать амбициозной программой газификации российских регионов. Среди, другого газ появился и в домах россиян, которые противоправно взяли под опеку депортированных украинских детей, о чем пропагандистские медиа создали серию вдохновенных публикаций.

В то же время сам "Газпром" через лоббистов в Госдуме активно продвигает либерализацию цен на природный газ для российской промышленности с исключением для "простого населения". Поэтому ответ на вопрос, от кого страдают россияне, становится очевидным.

Санкции также частично стимулировали развитие внутреннего производства, что, свою очередь, дало новые рабочие места. Кроме того, толчок для роста получил и внутренний туризм, который, правда, паразитирует на оккупированных территориях Украины.

Санкции – не идеальное средство, но самое лучшее

На сегодня санкции являются одним из наиболее действенных механизмов противодействия российской агрессии и многочисленным нарушением прав человека, которые ее сопровождают. Введенные точечные ограничения являются пропорциональными и оправданными для того, чтобы остановить кровавую машину и дать самим россиянам шанс на демократию, о которой мечтают, в частности, и оппозиционеры.

Критикуя – предлагай. Такой принцип должен лечь в основу оценки высказанных соображений относительно "простых россиян". Впрочем, кроме снятия ограничений со своего народа, действенные решения, чтобы противостоять агрессии в долгосрочной перспективе, озвучены не были. Хотя санкции – не идеальное средство, но лучшее из доступных для борьбы в тылу. Поэтому помочь россиянам можно только усиливая санкции, достигая задекларированных целей их внедрения.