СНБО рассмотрит санкции против силовиков и представителей ІТ-сектора России

На рассмотрение СНБО передали предложения по применению санкций к представителям силовых органов России. Также ввести санкции планируют против отдельных представителей ІТ-сектора.

Такие предложения передала Межведомственная рабочая группа по реализации санкционной политики. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Так, Межведомственная рабочая группа рекомендовала передать на рассмотрение СНБО предложения по принятию санкций против более чем 1 300 представителей силовых органов России. В частности ФСБ, службы внешней разведки, нацгвардии, министерства внутренних дел, судебной власти. То есть против лиц, непосредственно причастных к преступлениям в Украине.

Также рекомендовано направить в СНБО предложения санкций против более чем 500 юридических и физических лиц IТ-сферы России. Это производители программного обеспечения или оборудования, компании и лица, связанные с соцсетями, разными платформами, которые режим Путина использует для пропаганды.

Напомним, что за 4 месяца работы МРГ Советом нацбезопасности и обороны принято, а президентом введено в действие решение о введении санкций против 3 134 физических и 1 374 юридических лиц.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что сейчас есть задача – санкции против "Росатома".

Мы в ноябре в рамках санкционной группы Макфола-Ермака предлагали детальный план этих санкций. Россия продолжает шантажировать мир ядерным оружием, а "Росатом" надеется наращивать экспортную выручку. Их портфель иностранных заказов составляет 200 миллиардов долларов. Так не может быть,

– заявил Ермак.

Он подчеркнул, что они будут системно работать над тем, чтобы санкции против "Росатома" стали реальностью.

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