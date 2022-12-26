СНБО рассмотрит санкции против силовиков и представителей ІТ-сектора России
Источник:Министерство экономики Украины
На рассмотрение СНБО передали предложения по применению санкций к представителям силовых органов России. Также ввести санкции планируют против отдельных представителей ІТ-сектора.
Такие предложения передала Межведомственная рабочая группа по реализации санкционной политики. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Обратите внимание Под ударом ВПК: США расширили санкции против России
СНБО рассмотрит новые санкции против России
Так, Межведомственная рабочая группа рекомендовала передать на рассмотрение СНБО предложения по принятию санкций против более чем 1 300 представителей силовых органов России. В частности ФСБ, службы внешней разведки, нацгвардии, министерства внутренних дел, судебной власти. То есть против лиц, непосредственно причастных к преступлениям в Украине.
Также рекомендовано направить в СНБО предложения санкций против более чем 500 юридических и физических лиц IТ-сферы России. Это производители программного обеспечения или оборудования, компании и лица, связанные с соцсетями, разными платформами, которые режим Путина использует для пропаганды.
Напомним, что за 4 месяца работы МРГ Советом нацбезопасности и обороны принято, а президентом введено в действие решение о введении санкций против 3 134 физических и 1 374 юридических лиц.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что сейчас есть задача – санкции против "Росатома".
Мы в ноябре в рамках санкционной группы Макфола-Ермака предлагали детальный план этих санкций. Россия продолжает шантажировать мир ядерным оружием, а "Росатом" надеется наращивать экспортную выручку. Их портфель иностранных заказов составляет 200 миллиардов долларов. Так не может быть,
– заявил Ермак.
Он подчеркнул, что они будут системно работать над тем, чтобы санкции против "Росатома" стали реальностью.
Санкции против России: последние новости
- Канада начнет конфискацию нескольких десятков миллионов долларов, принадлежащих компании российского олигарха Романа Абрамовича.
- Евросоюз ввел санкции против 29 сотрудников секретного подразделения вооруженных сил России. Они занимаются наведением на территорию Украины высокоточных ракет.
- Власть Венгрии приняла решение о заморозке активов России на сумму в размере около 350 миллиардов форинтов (870 миллионов евро).