Политолог назвал положительные и отрицательные моменты нового пакета санкций ЕС против россии

ЕС продолжает двигаться в сторону отказа от российских энергоносителей. Но до полного "прощания" еще достаточно далеко.

Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, следующие санкции против россии не усугубляют ограничения в отношении российских энергоносителей. В то же время, сейчас ЕС активно ищет альтернативы поставки нефти и газа из других государств.

По теме Огромные очереди на границах в Латвии: водители грузовиков пытаются обойти санкции против россии

Если американцы ведут переговоры по энергоресурсам с Саудовской Аравией, то европейцы активно общаются с Азербайджаном.

Европа двигается, но медленно

Солонтай считает, что в будущем Европа не "откатит" санкции в отношении российских энергоносителей назад. Но сможет ли полностью отказаться от них – это вопрос. Сейчас процессы развития этих санкций остановились. ЕС просто сократил закупки энергоресурсов у россии.

Сейчас мы видим лишь сокращение потоков. Для того чтобы перейти на полную ликвидацию потоков, нужно движение. Мы видим, что именно сегодня эти процессы остановились. В частности, из-за отсутствия альтернатив, быстрой модернизации, из-за отсутствия практического внедрения санкций, которые были введены, – отметил Александр Солонтай.

По его мнению, в дальнейшем будет очень медленный процесс. Для Украины важно, чтобы Европа на протяжении 2022-23 годов отказалась от российских энергоносителей. А до этого, признает политолог, пока достаточно далеко.

К теме – Борель требует усилить давление на россию: смотрите видео

Добавим, что недавно в Еврокомиссии представили 7 пакет санкций против россии. Одни из основных ограничений – запрет на импорт российского золота и усиление контроля за экспортом двойного использования и передовых технологий.