Санкции не должны быть привязаны к факту завершения войны: когда Запад должен снять их с России
В Великобритании заявили, что могут снять санкции с России, только если страна-агрессорка выплатит всю необходимую компенсацию Украине. Эту идею должны поддержать и другие государства-партнеры Украины.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян. По его словам, до полной выплаты репараций Украине Россия не должна быть частью цивилизованного мира.
К теме В МИД Британии назвали жесткое условие отмены санкций против России
Справедливое завершение войны
Саакян отметил, что Великобритания заявила вслух об идее, которую продвигали украинские эксперты и страны-партнеры Украины около года.
Санкции относительно России не должны быть привязаны к самому факту завершения войны, а должны быть привязаны ко всему комплексу, который мы считаем справедливым завершением войны: выплата компенсаций Россией, выдача преступников и так далее,
– подчеркнул он.
Политолог убежден, что санкции против России должны отвечать требованиям, которых страна-агрессорка будет вынуждена соблюдать.
МИД Великобритании о санкциях против России
- Глава МИД Британии Джеймс Клеверли 9 июня объявил новые проекты решений, которые готовит британское правительство. Он подчеркнул, что страна берет на себя полномочия по сохранению санкций против России к выплате компенсаций за последствия войны.
- Кроме того, правительство Великобритании вводит новый способ использования замороженных российских активов, которые могут пойти на восстановление Украины.
- Клеверли отметил, что Великобритания будет поддерживать Украину в послевоенном обновлении нашего государства.
- В британском правительстве также заявили, что у подсанкционных россиян, которые захотят отдать свои деньги в поддержку нашего государства, теперь будет новый способ, чтобы это сделать.
- Речь идет о добровольном процессе, с помощью которого попавшие под санкции лица смогут подать заявку на выделение средств специально для поддержки восстановления и реконструкции Украины.
- Британская власть не будет заставлять людей переводить их средства Украине, а также не будет предлагать ослабление санкций в обмен на пожертвование.