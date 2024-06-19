Старая схема: как компании обходят санкции, чтобы работать с Россией

Чтобы продолжать работать с Россией, международные компании выстроили целую схему. Прежде всего большая компания открывает маленький филиал, а человек, который является ее директором или владельцем, якобы не связан с компанией.

Именно через это лицо происходит торговля. Это 24 Каналу рассказал аналитик OSINT-агентства Molfar Павел Фиялковский.

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"На самом деле схема старая, как мир. Крупная компания открывает какой-то микро филиал. Желательно, чтобы человек, который будет ее директором, руководителем или владельцем, не был аффилирован с этой компанией. И уже через нее происходит торговля", – объяснил он.

Нужно обратить внимание на меньшие компании

Международные компании продолжают торговать с Россией и покупать у них нефть. Павел Фиялковский отметил, что не все российские нефтяные компании или меньшие компании, которые под ними, находятся под санкциями. Этим пользуются компании, которые закупают нефть страны-агрессора.

Например, "Газпром" находится под санкциями. Есть несколько компаний, которые ему принадлежат, через них осуществляют торговлю. Поэтому пока на эти меньшие компании никто не обращает внимания, эта схема будет существовать и дальше.

Поэтому пока существует возможность у этих компаний создавать себе меньшие компании и торговать через них, пока на это не обратят внимание, именно на эти схемы и на механизмы их блокировки, до тех пор эта схема будет существовать,

– подчеркнул аналитик.