Саме через цю особу відбувається торгівля. Це 24 Каналу розповів аналітик OSINT-агенції Molfar Павло Фіялковський.

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"Насправді схема стара, як світ. Велика компанія відкриває якусь мікрофілію. Бажано, щоб людина, яка буде її директором, керівником чи власником, не була афілійована з цією компанією. І вже через неї відбувається торгівля", – пояснив він.

Потрібно звернути увагу на менші компанії

Міжнародні компанії продовжують торгувати з Росією та купувати у них нафту. Павло Фіялковський зазначив, що не усі російські нафтові компанії чи менші компанії, які під ними, перебувають під санкціями. Цим користуються компанії, які закуповують нафту країни-агресора.

Наприклад, "Газпром" перебуває під санкціями. Є декілька компаній, які йому належать, через них здійснюють торгівлю. Тому поки на ці менші компанії ніхто не звертає уваги, ця схема існуватиме й далі.

Тому доки існує можливість у цих компаній створювати собі менші компанії та торгувати через них, допоки на це не звернуть увагу, саме на ці схеми та на механізми їх блокування, доти пір ця схема буде існувати,

– підкреслив аналітик.