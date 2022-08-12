Латвия продолжит лоббировать жесткие санкции против россии, – Лиепиньш

Латвия признала россию государством-спонсором терроризма. Кроме того, Латвия призывает страны ЕС и НАТО сделать то же самое и продолжать налагать на рф еще больше санкций.

Об этом 24 каналу рассказал латвийский журналист и писатель Имантис Лиепиньш. Также он добавил, что некоторые лидеры стран ЕС, в частности, Шольц, не поддерживают санкции, которые реально могут дать результат и повлиять на страну-агрессора.

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Латвия отказалась от российской электроэнергии, откажется и от газа

Журналист отметил, что поддержка Украины со стороны Латвии будет оставаться непоколебимой. И его страна потребует от партнеров новых санкций против россии.

Латвия продолжит лоббировать жесткие санкции против россии, против путина, против компаний в россии, производящих оружие и причастных к финансированию войны,

– отметил Лиепиньш.

К тому же он заявил, что Латвия в ближайшее время откажется от российского газа. И уже отключилась от российского электричества. Это Латвия намерена лоббировать и среди других стран Евросоюза.

А еще Лиепиньш сказал, что было бы хорошо, если бы украинцы подсказывали, что еще сделать в поддержку Украины и против россии.

Закрыть полностью границу между россией и Латвией пока невозможно

Латвийский журналист также рассказал, что полностью закрыть российско-латвийскую границу невозможно. Ведь сотни украинских беженцев с оккупированных территорий через россию прибывают в Латвию.

"Например, люди из Мариуполя, из Донбасса до сих пор ежедневно ездят автобусами, автомобилями, поездами через ростов, смоленск, москву. И затем приезжают в Латвию из россии", – подчеркнул Лиепиньш.

Впрочем, он добавил, что сейчас идут дебаты, чтобы закрыть границу для граждан россии. Чтобы у них не было возможности прибывать в Латвию, оставаться там или отправляться в другие страны Евросоюза.

Латвия признала россию государством-спонсором терроризма: что известно

Сейм Латвии 11 августа признал россию государством, спонсирующим терроризм в мире. Кроме того, Латвия призвала страны ЕС прекратить выдачу российским и белорусским гражданам виз.

Вскоре после этого хакеры атаковали сайт Сейма Латвии. Но его работа уже возобновлена.

Кроме того, США могут перекинуть дополнительные войска в страны Балтии. Больше военных учений с Латвией, Литвой и Эстонией США будут проводить из-за постоянно растущей российской военной агрессии.

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