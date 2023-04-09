Россия обходит санкции ЕС: министр экономики Германии озвучил решение, как этого избежать

Странам ЕС очень важно усилить меры по обходу антироссийских санкций. Образцом для подражания этому вопросу является Дания.

Об этом заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Габек.

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Габек выступает за усиление таможенного контроля

Федеральный министр экономики Германии хочет ужесточить санкции против России посредством более жесткого таможенного контроля.

Недопустимо, чтобы санкции обходили. Поэтому мы должны решать этот вопрос гораздо сильнее и решительнее. Мы обязаны это сделать не в последнюю очередь перед народом Украины,

– заявил Габек.

Он привел пример Дании, использующей существующие таможенные данные компаний для выявления случаев уклонения от санкций.

"Датская таможня очень тщательно анализирует торговые потоки и таможенные данные на предмет аномалий. Если таковые обнаруживаются – например, большое количество определенных товаров, ранее шедших в Россию, теперь внезапно доставляются в почти таком же количестве в другую третью страну – это повод обратить внимание", – объяснил министр.

После этого датская таможня просит компании предоставить пояснения. Согласно Закону о внешней торговле и платежах, немецкая таможня также может проводить аудит компаний.

"Если это использовать целенаправленно, мы можем усилить общее влияние наших органов власти", – объяснил Габек.

Согласно статье 23 Закона о внешней торговле и платежах, немецкая таможня может проводить аудит компаний и требовать от них бизнес-документы, если анализ таможенных данных показывает аномалии. Аудиту подлежат компании, прямо или косвенно участвующие во внешней торговле с третьими странами, то есть поставляющие товары в страны, не являющиеся членами ЕС.

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Третьими странами для обхода санкций стали Турция и Эмираты

Третьими странами, через которые, как считается, обходят антироссийские санкции, являются, например, Турция или Объединенные Арабские Эмираты. Например, компания из страны ЕС экспортирует товары, ранее экспортированные в Россию, в Турцию или ОАЭ.

Оттуда они затем доставляются на территорию страны-агрессора. Следует заметить, что Турция и ОАЭ не участвуют в западных санкциях против России. Однако, по сообщениям разных СМИ, правительство в Анкаре блокирует к ней транзитные поставки.

Габек подчеркнул, что мириться с тем, что санкции "подрываются хитростью", нельзя. Ведь все ограничения имеют причину – незаконная агрессивная война России против Украины, разрушающая мирный порядок.