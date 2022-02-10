Санкции против России могут оказаться шире, чем считают, – Шольц

В случае нападения России на Украину Евросоюз и НАТО быстро и консолидированно введут санкции против государства-агрессора. Однако разглашать содержимое ограничений заранее партнеры не хотят.

Санкции будут действенными и в России уже поняли это

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он заверил, что НАТО и ЕС находятся на стороне Украины.

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Санкции готовятся, и как только ситуация изменится, мы сможем принять решение – Германия, США, Европа, страны НАТО. И они, думаю, будут очень действенными. Это месседж, который поняли и в России,

– рассказал канцлер.

Почему содержание ограничений не раскрывают

Шольц добавил, что партнеры решили пока не раскрывать весь пакет ограничительных мер, который может оказаться шире, чем считают. Все для того, чтобы санкции имели больший эффект.

Канцлер надеется, что ситуацию удастся урегулировать дипломатическими средствами. Мол, за 2 недели произошло много сдвигов, ведь происходят многочисленные переговоры.

"Есть надежда, что благодаря этой интенсивности и двойной стратегии – объявления про суровые санкции в случае военной агрессии и в то же время использование переговорных форматов – мы вместе сможем обеспечить безопасность в Европе", – подчеркнул Шольц.

В то же время он добавил, что пока рано говорить, что проблема решена – она и дальше требует максимального внимания.

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