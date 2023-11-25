Некоторые страны ЕС хотят ослабить борьбу с обходом антироссийских санкций, – Bloomberg

Европейская комиссия предложила ужесточить наказание для импортеров за обход санкций против России. В частности, это касается перепродажи полупроводников, которые оккупанты используют в производстве оружия. Однако ряд стран-членов ЕС не только не поддержал эту идею, но еще и выступил за ослабление такой борьбы.

Еврокомиссия также предложила обязать импортеров вносить определенную сумму на специальный депозитный счет, чтобы при нарушении с их стороны половина этих средств перечислялась в трастовый фонд для Украины, а контракты с такими компаниями разрывались. Кроме того, предлагается обязать экспортеров информировать национальные органы власти о любых нарушениях компаниями третьих стран.

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Какова была реакция

Как пишет издание, ряд стран Евросоюза не поддержал эту инициативу. Более того, эти европейские государства теперь настаивают на ослаблении предложенных Еврокомиссией мер.

Дипломатические представители группы неназванных крупных стран-членов ЕС выразили несколько беспокойств. Во-первых, у них есть сомнения в законности таких действий. Во-вторых, они сомневаются в том, можно ли требовать такие условия и гарантии от импортеров. В-третьих, дипломаты опасаются, что европейские компании окажутся в невыгодном конкурентном положении из-за подобных контрактных требований.

Анонимные источники сообщили агентству, что эти страны хотят сузить сферу действия предложенных Еврокомиссией правил. А еще они выступают за сокращение списка товаров, на которые будут распространяться будущие законы.

Следует заметить, что предложение Еврокомиссии столкнулось не только с критикой. Так, страны Балтии поддержали усиление борьбы с обходом антироссийских санкций из-за третьих государств.

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