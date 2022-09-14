Энергетические доходы россии скатились до самого низкого уровня за год: Пендзин объяснил причины

Россия имеет большие проблемы с продажей своих энергоносителей. Бюджетообразующие отрасли не могут принести те доходы, которые кремль имел до начала открытой войны против Украины.

Москва пытается обойти санкционные ограничения, но это у нее не очень хорошо получается. Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Нефтяные проблемы

Эксперт отметил, что энергетические доходы россии на сегодняшний день состоят из двух элементов: по продажам нефти и газа.

Наибольшее падение доходов произошло по продаже нефти. До начала активной фазы боевых действий разница между баррелем британской нефти Brent и российской Urals составляла около 3 долларов . После начала войны от российской нефти начали активно отказываться страны и потребители.

– рассказал специалист.

По его словам, после этого основное направление продажи российской нефти сосредоточилось на Юго-Восточной Азии и Индии.

"Индийцы начали покупать российскую нефть с очень большой премией. То есть разница между Brent и Urals по баррелю теперь составляет не 3 доллара, а 25 – 26 долларов. Наибольшее падение доходов произошло из-за санкционной политики, из-за ограничений продаж нефти и тех событий, которые есть" , – объяснил экономист.

Он добавил, что Европа хочет ввести максимальную цену на российскую нефть с тем, чтобы обойти все проблемные моменты, связанные с переработкой российской нефти на индийских нефтеперерабатывающих заводах.

"Эта поставка нефтепродуктов в обход европейских переработчиков. Давайте будем понимать, что именно это сегодня является тем, почему европейцы пытаются ввести ограничение цены на российскую нефть – она должна быть чрезвычайно низкой", - убежден специалист.

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Ситуация с газом

Пендзин отметил, что не меньшие проблемы у россии по газу.

Второе направление – газ. Там цена поднялась очень. Несмотря на увеличение цен, общий объем доходов практически не изменился. Напротив – уменьшился. Россия сегодня пытается давить накануне отопительного сезона и уменьшать объем прокачки газа через "Северные потоки",

– рассказал эксперт.

По его мнению, общий объем российских доходов по продаже энергоносителей очень существенно упал, а экономика кремля даже сегодня не является на 100 процентов "экономикой закрытого типа".

"Даже советская экономика не была на 100 процентов экономикой закрытого типа. С тех пор прошло очень много лет, и российская экономика в реальности очень сильно глобализовалась", – отметил обозреватель.

По его словам, ярким примером такой глобализации является ситуация в россии с производством оружия.

"На сегодняшний день оно невозможно без поставки импортных компонентов. Речь идет об электронной начинке, микрочипах, тепловизорах, системах управления огнем из европейских стран. После 2014 года тот барьер, который должен быть, таким не был, но после 24 февраля ситуация изменилась . Начался целый комплекс вторичных санкций", – указал Пендзин.

Он резюмировал, что вопрос восстановления новейших образцов вооружения "уперся" в отсутствие европейских составляющих. Такая же ситуация в российском машиностроении, добывающей отрасли.

Санкции против россии: что известно

Российская экономика сейчас переживает не лучшие времена. Сегодня страна-агерсорка зарабатывает гораздо меньше, чем зарабатывала еще год назад. Ведь кроме нефтегазовых доходов у россиян было еще несколько направлений, доходы по которым сократились из-за санкций.

Конечно, кремль и пропагандисты пытаются убедить весь мир в том, что "все под контролем". Но о реальной ситуации, которая довольно неутешительная, свидетельствуют две цифры – падение НДС (индикатор объема торговли) и падение НДФЛ (налога на доходы).

Полномасштабное вторжение россии в Украину также коснулось кошельков рядовых граждан государства-агрессора. Так, их доходы и покупательная способность существенно снизились. По официальным данным росстата, в I квартале (январь – март) реальные доходы населения упали на 1,2% по сравнению с 2021 годом, а во II квартале (апрель – июнь) – еще на 0,8%.

В то же время, страны G7 согласились установить предельную цену на российскую нефть. Это ограничение, в частности, призвано уменьшить доходы москвы и ее способность финансировать войну против Украины. Это ограничение будет касаться не только стран Евросоюза, но и всего мира.

Также страны G7 пытаются решить, как снизить давление на энергетическом рынке. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, это самый эффективный способ ударить по доходам путина. Это еще приведет к падению мировых цен на энергоносители.

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