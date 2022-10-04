Это касается, в частности, запрета России продавать газ и нефть. Об этом 24 канала рассказал политолог Валерий Дымов.
Долгожданный пакет санкций: в Европе не утвердили новые меры против России
Россия заинтересована в том, чтобы не поставлять газ Европе
По его мнению, страна-агрессор заинтересована в том, чтобы прекратить поставки своих энергоресурсов в Западную Европу. Авария на "Северных потоках" свидетельствует о том, что Россия готова к такому сценарию.
Россия может продавать меньше. На самом деле доходы "Газпрома" уменьшились на 17%, а экспорт – на 40%, но она компенсирует это в определенной степени ценой,
– сообщил политолог.
Запад просчитывает последствия санкций для своих экономик и потребителей. Кроме того, в странах Европы есть оппозиция, которая может спекулировать на тарифах и блокировать решения руководства.
Выстраивала зависимость от энергоресурсов, а сейчас – теряет рынки
Дымов предположил, что, вероятно, в новом пакете санкций возможно ограничение цен на российскую нефть. По его мнению, принятые решения будут компромиссными для экономик и политических ситуаций, существующих в странах-союзниках. Они ведь отличаются и экономическим развитием, и зависимостью от российских энергоресурсов.
Кроме того, он отметил, что Россия однозначно стала на несколько порядков слабее в течение 8 месяцев войны и в результате введенных санкций. Так, она 30 – 40 лет выстраивала зависимость от своих энергоресурсов, а сейчас теряет свои рынки и потребителя.
Россия убивает свое место в мире не только в политике и экономике, но вообще как субъекта. Она давно стала придатком того же Китая,
– констатировал политолог.
Дымов объяснил, почему союзники не вводят кардинальные санкции: смотрите видео
Как партнеры помогают Украине: последние новости
- 20 сентября Совет Евросоюза официально принял решение срочно предоставить Украине 5 миллиардов евро дополнительной макрофинансовой помощи. Эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС Украине в гуманитарной сфере, развитии, таможенном деле и обороне.
- Украинская армия получит мощную военную помощь из Латвии. Вооруженным Силам передадут 195 комплектов боевых дронов Atlas PRO, построенных по стандартам НАТО, и 15 внедорожников.
- Соединенные Штаты являются лидерами в оказании военной помощи нашему государству. Так, с начала полномасштабного вторжения США еженедельно посылают Украине военные товары на сумму от полумиллиарда до миллиарда долларов.
- Кроме того, 29 сентября Сенат Соединенных Штатов принял проект закона, который включает в себя дополнительную помощь Украине. Речь идет о 12,4 миллиарда долларов.