Це стосується зокрема заборони Росії продавати газ та нафту. Про це 24 каналу розповів політолог Валерій Димов.

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Росія зацікавлена у тому, щоб не постачати газ Європі

На його думку, країна-агресорка зацікавлена в тому, щоб припинити постачання своїх енергоресурсів до Західної Європи. Аварія на "Північних потоках" свідчить про те, що Росія готова до такого сценарію.

Росія може продавати менше. Насправді прибутки "Газпрому" зменшилися на 17%, а експорт – на 40%, але вона компенсує це певною мірою ціною,

– повідомив політолог.

Так, Захід прораховує наслідки санкцій для своїх економік та споживачів. Крім того, у країнах Європи також є опозиція, яка може спекулювати на тарифах та блокувати рішення керівництва.

Вибудовувала залежність від енергоресурсів, а зараз – втрачає ринки

Димов припустив, що, ймовірно, у новому пакеті санкцій може бути обмеження цін на російську нафту. На його думку, ухвалені рішення будуть компромісними для економік і політичних ситуацій, які є в країнах-союзниках. Адже вони відрізняються й економічним розвитком, й залежністю від російських енергоресурсів.

Крім того, він наголосив, що Росія однозначно стала на кілька порядків слабшою протягом 8 місяців війни та внаслідок запроваджених санкцій. Так, вона 30 – 40 років вибудовувала залежність від своїх енергоресурсів, а зараз втрачає свої ринки та споживача.

Росія вбиває своє місце у світі не тільки в політиці та економіці, а взагалі як суб'єкта. Вона давно стала придатком того ж Китаю,

– констатував політолог.

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