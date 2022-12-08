Надо следить за соблюдением старых санкций: какой должна быть санкционная политика против России

Против России вводится новый пакет санкций. Однако для Украины гораздо лучше было бы, чтобы Запад внимательнее следил за тем, как Россия соблюдает старые санкции и корректировал их в соответствии с ситуацией.

Об этом 24 каналу рассказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Ранее сообщалось о том, почему санкции против России стали украинским плацебо с ограниченным результатом.

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Требуется жесткий контроль за соблюдением санкций

Божко отметил, что новый санкционный пакет продолжает санкционную политику Запада в отношении России. Однако для Украины более эффективными были бы не новые санкции, а жесткий контроль за соблюдением предыдущих санкций. Санкционный ресурс Европы исчерпаем и не все новое она может ввести.

Европа может вводить новые санкции, оглядываясь на историю с рынком энергетики, на который влияет Россия. А вот задраить щели в предыдущих санкциях было бы действительно большой помощью Украине. Европейским институтам следует существеннее работать над тем, чтобы обойти нынешние санкции было невозможно,

– заметил глава центра политических студий "Доктрина".

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За старые пробелы никто не отвечает

Он продолжил, что поставки товаров двойного назначения заблокировали еще в начале полномасштабного вторжения. Однако в санкционной политике существуют огромные пробелы, даже при соблюдении решений Евросоюза конкретными национальными правительствами. Очень часто за эти старые пробелы никто не отвечает, и Россия находит щели в санкциях.

"Не столь важны даже новые санкции, как реальное соблюдение уже принятых норм. К тому же, эти нормы нужно постоянно корректировать. Например, засветились новые методы обхода санкций, засветились новые предприятия, которые нужно теперь внести в перечень. Надо держать руку на пульсе, чтобы санкционное законодательство оставалось актуальным в настоящее время", – подчеркнул Божко.

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