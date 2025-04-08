Уже был интересный сигнал: две причины, почему Путину не выгодно останавливать войну

Пока мир пытается максимально изолировать Россию, чтобы уменьшить ее ресурс для войны, Владимир Путин уже "застрял" в ней. Проблемы с российской экономикой и финансированием боевых действий пока не могут остановить российского диктатора.

Об этом 24 каналу рассказал бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов, заметив, что Кремль не может остановиться из-за определенного производства. Интересно, что его также волнуют недовольные россияне.

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Путину не выгодно заканчивать войну

Бывший министр энергетики России отметил, что российская история показала, что лидеры страны-агрессора никогда не хотели заканчивать войны. У российского диктатора на это есть 2 причины:

Путин развернул огромное производство оружия и техники "Ростех", которое приносит доход на сумму более 4 триллионов рублей за год. Неизвестно, что с ним делать, если российский диктатор закончит войну;

После окончания войны к Путину "вылезут" все вопросы, которые он заткнул военной цензурой (арест за критику власти и т.д.). Например, россияне будут спрашивать, чего Россия добилась в войне с такими большими потерями и что власть будет делать дальше.

С другой стороны, западные санкции имеют целью лишить Путина возможности продолжать финансировать войну. Ресурсы в стране-агрессоре уже понемногу заканчиваются.

"Это работает – Путина заканчиваются деньги, экономика замораживается, а в военном производстве остановился рост зарплат",

– сказал он.

Милов добавил, что мир сейчас должен иметь единую стратегию против Кремля – отрезать его от всех ресурсов, чтобы он не имел возможности продолжать военные действия.

Кстати, российский правозащитник и основатель проекта "Идите лесом" Григорий Свердлин отметил, что в России "намекают" законами на продолжение войны – в 10 раз повышены штрафы за неявку в военкомат, в несколько раз увеличены штрафы для юридических лиц за непредоставление данных о своих военнообязанных работников. Российские законодатели делают все, что упростить процедуру призыва в российскую армию.