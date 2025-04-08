Про це 24 каналу розповів колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер Володимир Мілов, зауваживши, що Кремль не може зупинитись через певне виробництво. Цікаво, що його також хвилюють незадоволені росіяни.

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Путіну не вигідно закінчувати війну

Колишній міністр енергетики Росії зауважив, що російська історія показала, що лідери країни-агресорки ніколи не хотіли закінчувати війни. У російського диктатора на це є 2 причини:

Путін розгорнув величезне виробництво зброї та техніки "Ростех", яке приносить дохід на суму понад 4 трильйонів рублів за рік. Невідомо, що з ним робити, якщо російський диктатор закінчить війну;

Після закінчення війни до Путіна "вилізуть" усі питання, які він заткнув військовою цензурою (арешт за критику влади тощо). Наприклад, росіяни будуть питати, чого Росія добилась у війні з такими великими втратами і що влада буде робити далі.

З іншого боку, західні санкції мають на меті позбавити Путіна можливості продовжувати фінансувати війну. Ресурси в країні-агресорці вже потроху закінчуються.

"Це працює – Путіна закінчуються гроші, економіка заморожується, а у воєнному виробництві зупинився ріст зарплат",

– сказав він.

Мілов додав, що світ зараз повинен мати єдину стратегію проти Кремля – відрізати його від усіх ресурсів, щоб він не мав можливості продовжувати воєнні дії.

До речі, російський правозахисник та засновник проєкту "Ідіть лісом" Григорій Свердлін зазначив, що в Росії "натякають" законами на продовження війни – у 10 разів підвищено штрафи за неявку до військкомату, у кілька разів збільшено штрафи для юридичних осіб за ненадання даних про своїх військовозобов’язаних працівників. Російські законодавці роблять усе, що спростити процедуру призову до російської армії.