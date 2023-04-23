Что же теперь нюхать будут: политтехнолог потролил выход производителя клея "Момент" из России

Брюссель работает над созданием нового 11-го пакета санкций против России. Рассматривается вариант запрещения транзита многих товаров через Россию.

Об этом 24 Каналу рассказал Михаил Шейтельман – политтехнолог. По его словам, такое решение – это то, что действительно нужно сейчас.

Смотрите также Мощные санкции и ключевые решения: Зеленский обратился к украинцам

Ничтожность России на мировом рынке

Михаил Шейтельман объяснил, что наиболее надежный способ победить Россию – утомить ее. Для этого нужно лишить россиян всего.

"Они сами мало что умеют производить", – объяснил он.

Потенциальное решение G-7 задело россиян. Как свидетельство – реакция пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, прекращение поставок товаров в Россию существенно обострит мировой кризис. Странно слышно такое от страны с 1,5% ВВП.

У них нет возможности поставлять самим, нет ни технологий, ни специалистов – ничего нет,

– подчеркнул политтехнолог.

По его словам, свидетельством того, что в России не все так хорошо, как рисуется, есть выход компании из страны.

Михаил Шейтельман объяснил, как больно бьют по России западные санкции: смотрите видео

В России проблемы

Михаил Шейтельман отметил, что свою деятельность в России приостановила компания Henkel.

"Это не тот Henkel, который производил бомбившие Москву самолеты в 1941 году. Это Henkel, который делал клей "Момент", – подчеркнул он.

Поскольку россияне сами ничего не умеют, то для них это звучит как крушение.

Мне интересно, смогут ли они делать клей Момент и что они будут нюхать в России?

– пошутил он.

По словам политтехнолога, украинцы должны искренне радоваться этому. Впрочем, россияне пытаются все же успокоить себя формулировкой о том, что Запад устал от войны.

Зато это свидетельство не того, что западные страны забудут об Украине и начнут заниматься своими словами. Это значит, что нужно добить Россию и нанести ей удар с двух сторон: Украина сделает свое дело на фронте, а Запад поможет ввести более мощные санкции.

России помогают обходить санкции: основное