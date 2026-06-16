Великобритания объявила о введении новых санкций против России и заключила ядерное соглашение с Украиной

Великобритания объявила о введении нового пакета энергетических санкций против России в ходе саммита G7 во Франции. Одновременно Лондон подтвердил финансовую поддержку поставок ядерного топлива для украинских атомных электростанций.

Новые решения призваны усилить экономическое давление на Кремль и укрепить энергетическую безопасность Украины. Об этом пишет Politico.

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Какие санкции вводит Великобритания?

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новых ограничениях против России во время саммита "Группы семи", который начался 15 июня во Франции.

Новый пакет санкций будет направлен в первую очередь против российского так называемого теневого флота, который используется для экспорта энергоресурсов в обход международных ограничений. Кроме того, санкции затронут финансовые сети, помогающие России обходить действующие запреты и финансировать военные нужды.

Отдельно Великобритания планирует ввести эмбарго в отношении ряда судов, перевозящих российский сжиженный природный газ. В британском правительстве отмечают, что такие меры должны сократить доходы Кремля от экспорта энергоресурсов, которые остаются одним из главных источников финансирования войны против Украины.

Ожидается, что вопросы санкционного давления на Россию, военной помощи Киеву и гарантий безопасности останутся среди ключевых тем встречи мировых лидеров.

Что известно о ядерном соглашении?

Во время саммита также было объявлено о новом соглашении между Великобританией и Украиной в сфере энергетики. Лондон выделит 210 миллионов фунтов стерлингов из механизма британского экспортного финансирования для поддержки компании Urenco, которая будет поставлять обогащенный уран для украинского "Энергоатома".

Договоренность была достигнута во время недавней встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Кира Стармера. Ожидается, что это позволит обеспечить стабильную работу украинских атомных электростанций и укрепить энергетическую устойчивость государства в условиях российских атак на критическую инфраструктуру.

Комментируя новые решения, британский премьер подчеркнул, что российская агрессия опасна не только для Украины.

Российская агрессия угрожает не только Украине, но и безопасности всей Европы. Именно поэтому Великобритания активизируется — прекращает поступления, которые подпитывают войну Путина, и обеспечивает Украину энергией в течение предстоящих зим,

– заявил Стармер.

По его словам, страны G7 должны продолжать совместные усилия по поддержке Украины и усилению давления на Кремль.

Совет ЕС принял новые санкции против России: что в них вошло?

Совет Европейского Союза 15 июня принял новый пакет санкций против России, направленный на усиление давления на военно-промышленный комплекс страны-агрессора и ее энергетический сектор.

В санкционные списки внесли 34 физических и 47 юридических лиц, причастных к поддержке войны против Украины. Среди ключевых ограничений:

санкции против 7 лиц и 21 компании, поставляющих в Россию беспилотники, военное оборудование и комплектующие;

ограничения в отношении предприятий российского оборонного сектора, в частности НПО имени Лавочкина, технополиса "ЭРА" и Фонда перспективных исследований;

санкции против китайских компаний, сотрудничавших с российским военно-промышленным комплексом;

внесение в список 24 компаний и двух физических лиц, связанных с транспортировкой российской нефти через так называемый "теневой флот".

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что новые меры направлены на разрушение основ российской военной экономики и сокращение доходов Кремля. По ее словам, санкции уже нанесли России ущерб на сумму от одного до 1,3 триллиона евро, а в ЕС параллельно продолжается подготовка еще более масштабного 21-го пакета ограничений.