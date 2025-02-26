Трамп ответил, при каких условиях готов отменить санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить санкции против России. Однако такое решение возможно только при определенных обстоятельствах.

По словам американского лидера, "сначала нужно договориться". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что заявил Трамп о санкциях

В ходе первого заседания своего Кабинета министров президент США заявил, что рассматривает возможность ослабления санкций против России и добавил, что сначала стоит договориться.

Я думаю, что это у нас получится. У меня был продуктивный разговор с президентом Путиным и президентом Зеленским. Еще четыре недели назад никто не думал, что будет заключен мир,

– говорит Трамп.

Он добавляет, что будет пытаться заключить соглашение, с которым будет согласна и Россия, и Украина и сделать так, чтобы "Украина вернула как можно больше". В то же время, ранее президент США допустил, что ему может и не удаться достичь мира между странами.

Отметим, что планы и прогнозы Трампа по урегулированию войны неоднократно менялись. В частности, раньше он заявлял, что сможет достичь мира в Украине через 24 часа.