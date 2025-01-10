"Разменная монета в переговорах": у Байдена резко отреагировали на слухи о санкциях против России

В Белом доме опровергли, что сенсационные санкции против нефтяной промышленности страны-агрессора имеют отношение к будущим переговорам Украины и России. Там отметили, что ни одна из сторон не готова к диалогу.

США ввели масштабные санкции, запретив своим компаниям предоставлять нефтесервисные услуги в России. Ограничения коснулись более 400 физических лиц и организаций, в частности крупных нефтяных компаний страховых фирм и "Росатома", передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Есть ли связь между санкциями и переговорами

Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби отметил, что новые санкции не введены для того, чтобы потом их использовать как разменную монету на переговорах по завершению войны в Украине.

Он подчеркнул, что пока нет никаких признаков того, что любая из сторон готова к переговорам.

Кирби объяснил, что ранее подобные санкции не вводились, чтобы удержать повышение цен на энергоносители в Соединенных Штатах. Но нынешние прогнозы относительно внешнего и внутреннего рынков энергетического сектора позволяют это делать.

Напомним, что вслед за США Великобритания ввела санкции вслед за США ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".