Новый удар по Путину: усилят ли США санкции против России

Уже много говорили о законопроекте о санкциях против России, соавтором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Его представили еще весной 2025 года. Однако до сих пор его так и не приняли. В последнее время все снова заговорили об этом законопроекте.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин. По его мнению, об этом законопроекте вновь заговорили не из-за санкций против России. Просто таким образом пытались "перебить" законопроект о новой помощи Украине и ограничениях в отношении РФ, который в начале июня прошел через Палату представителей.

Почему нюанс законопроекта Грема?

Как считает Рашкин, Трамп может быть заинтересован в принятии этого законопроекта, ведь он поможет ему вернуть "таможенную дубинку". В феврале 2026 года Верховный суд США взял у президента США возможность единолично вводить пошлины против других государств.

Законопроект Грэма фактически позволит Трампу вновь единолично вводить пошлины. И это явно нравится президенту США.

При этом законопроект наносит удар не только по Индии и Китаю. В нем предусмотрена возможность вводить пошлины против европейских союзников Украины, которые продолжают закупать сжиженный газ или уран в России,

– отметил Рашкин.

Рашкин рассказал о законопроекте Линдси Грэма: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что недавно сенаторы представили обновленный законопроект, над которым работал покойный Линдси Грэм вместе с демократом Ричардом Блюменталем. В нем смягчили ряд пунктов. В частности, теперь в отношении стран, закупающих энергоресурсы в РФ, можно будет ввести 100-процентную пошлину, а не 500-процентную. Причем речь идет только о пяти крупнейших импортерах. Однако могут быть предусмотрены исключения для стран, принимающих меры по сокращению импорта. Таким образом, европейские союзники Украины смогут избежать ограничений.