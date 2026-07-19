Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін. На його думку, про цей законопроєкт знову згадали не через санкції проти Росії. Просто у такий спосіб намагалися "перебити" законопроєкт про нову допомогу для України та обмеження щодо РФ, який на початку червня пройшов через Палату представників.

В чому нюанс законопроєкту Грема?

Як вважає Рашкін, Трамп може бути зацікавленим в ухваленні цього законопроєкту, адже йому допоможуть повернути "митну дубинку". В лютому 2026 року Верховний суд США забрав у президента США можливість одноосібно вводити мита проти інших держав.

Законопроєкт Грема фактично дозволить Трампу знову одноосібно запроваджувати мита. І це явно подобається президенту США.

При цьому законопроєкт б'є не лише по Індії та Китаю. Там є можливість запроваджувати мита проти європейських союзників України, які продовжують закуповувати скраплений газ або уран в Росії,

– зазначив Рашкін.

Рашкін розповів про законопроєкт Ліндсі Грема: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, нещодавно сенатори презентували оновлений законопроєкт, який займався покійний Ліндсі Грем разом з демократом Річардом Блюменталем. Там пом'якшили низку пунктів. Зокрема тепер проти країн, які закуповують енергоресурси в РФ, можна буде запровадити 100% мита, а не 500%. І йдеться лише про топ-5 імпортерів. Однак винятки можуть встановити для країн, які вживають заходів для скорочення імпорту. У такий спосіб європейські союзники України уникнуть обмежень.