Венгрия передумала и поддержит продление санкции ЕС в отношении россиян, – журналист

Цивилизованный мир вводит санкции против россии. Их ужесточают, чтобы россияне ощущали последствия войны и ответственность за нее.

Но Венгрия выступала против продления санкции в отношении агрессора. Журналист Рикард Йозвяк сообщил, что теперь страна изменила свое мнение.

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Похоже, у нас венгерский разворот. Венгрия сообщила послу ЕС, что они согласятся продлить санкции на 6 месяцев. Вынесут этот вопрос в рабочих группах, когда состоится следующее возобновление обсуждения в марте,

– сказал журналист.

Что побудило Венгрию изменить мнение – неизвестно.

Позиция Венгрии по отношению к Украине

Заявления и действия Венгрии достаточно резкие. Ее называют пророссийской, ведь конкретного осуждения войны и полной поддержки Украине так и не признали. Большинство венгров против того, чтобы ЕС помогал Украине с оружием. Также граждане Венгрии не хотят, чтобы российским туристам закрывали въезд в Европу. В частности, опрос показывает, что 81% против инициативы Европейского Союза и его государств-членов по отправке оружия в Украину.

Также Европейский Союз согласовал выделение Украине 5 миллиардов евро. Эти деньги будут переданы в виде долгосрочных кредитов для нашей страны. Все страны выступили за предоставление денег, только Венгрия снова против.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что якобы именно война "привела к катастрофическому ослаблению Европы и ЕС". Украинский МИД в ответ Петеру Сийярто заявил, что к ослаблению Евросоюза приводят попытки разрушить внутреннее единство. А также вспомнили Сийярто, что россия напала не только на Украину, а на весь демократический мир.

Санкции против россии

Страны "Большой семерки" приняли решение об установлении предельной цены на российскую нефть. Это, конечно, окажет сильное влияние на экономику россии, ведь продажа нефти и нефтепродуктов – важный источник наполнения ее бюджета.

Санкции уже понемногу начинают ломать хребет россии. Она пытается их обойти всеми возможными путями. К примеру, правительство россии надеется, что шведская IKEA не будет уходить с российского рынка окончательно. Министерство промышленной торговли страны-агрессора планирует встретиться с руководством западной компании и будет уговаривать мебельного гиганта остаться.

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