Зеленский ввел санкции против 190 человек, в том числе россиян и владельца Georgian Airways
Источник:Сайт Президента Украины
Украина продолжает налагать санкции как на Россию и ее граждан, так и на тех, кто поддерживает страну-агрессора. На этот раз Владимир Зеленский подписал указ, вводящий ограничения против 190 человек.
Если говорить точнее, то речь идет о 190 физических и 291 юридическом лице. В основном, санкции наложили на россиян, а также их предприятия и компании.
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Санкционный список расширяется
Глава государства своим указом ввел решение СНБО от 1 июля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".
Среди физических лиц, на которых наложили санкции:
- руководители казанского завода "Электроприбор";
- руководители Пермского национального исследовательского политехнического университета;
- начальник МЧС по Башкортостану Латыпов Марат Раисович;
- российский военный деятель, генерал-лейтенант запаса Вадим Волковицкий;
- гендиректор "Прокси Технолоджи" Алексей Суслопаров.
Заметим, что эта компания работает над системами, обнаруживающими и подавляющими дроны.
Если говорить о юридических лицах, которые теперь будут под санкциями, то среди всего перечня:
- руководство "Научно-производственного предприятия "Салют", занимающегося производством корабельных радаров;
- акционерное общество "Авиаремонт";
- "Болховский завод полупроводниковых приборов";
- "Высоковский механический завод".
По этой ссылке вы можете ознакомиться с полным списком физических лиц, а по этой – юридических.
Среди попавших на этот раз под санкции – грузинская авиакомпания Georgian Airways. Причиной этого решения стало возобновление рейсов в Россию. Также ограничения наложили и на владельца компании Тамаза Гаиашвили.
Отметим, что накануне Евросоюз одобрил 11 пакет санкций против России. Его направили на усиление действующих ограничений, а также предотвращение их обхода.
Основной акцент на невозможности обхода
- Для этого ввели новый инструмент, позволяющий противодействовать обходу санкции. Таким образом, ЕС ограничит продажу и экспорт санкционных товаров и услуг в третьи страны.
Мы делаем это в первый раз. Я думаю, что это важный шаг. Опять же, это не обязательно против страны в целом, это только против продукта, если мы видим системное обхождение, и если мы видим, что все другие инструменты не сработали.
– объяснил чиновник ЕС на условиях анонимности.
- Если нарушение этих санкций будет системным, ЕС может принять крайние меры. Это позволит лишить Россию ресурсов, которые ей необходимы, чтобы продолжить кровопролитную войну в Украине.
- Кроме того, в Евросоюзе усилят проверку импортных товаров. Речь идет о тех, которые изготовлены из стали в третьих странах. Им теперь нужно будет доказывать, что они не использовали российское сырье.
- Важно отметить, что ограничение ввели также против 23 человек. Все они причастны к незаконной депортации украинских детей, а также их принудительному усыновлению семьями из России.