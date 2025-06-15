Почему Трамп до сих пор не ввел санкции против России: ответ Зеленского

Президент Украины ответил, разочарован ли он Трампом из-за того, что тот не ужесточил санкции против России. По словам Зеленского, Путин может закрыть окно для переговоров.

Об этом украинский лидер рассказал во время общения с журналистами в пятницу, 13 июня, передает 24 Канал.

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Что рассказал Зеленский о санкциях против России

По словам президента Украины, когда Президент Трамп еще не решил, вводить санкции или не вводить, он оставляет это время для какого-то своего сильного шага. В то же время Зеленский хочет, чтобы американский лидер делал сильные шаги.

Он (Трамп – 24 Канал) наверное боится, что полностью закроет окно для диалога. Но я считаю, что Путин только ищет повод, чтобы не ввели санкции,

– объяснил украинский лидер.

По его словам, если президент США введет сильные санкции против России – Путин откажется от переговоров. Так же российский диктатор поступил с Курской операцией.

Владимир Зеленский считает, что Путину лишь нужна причина для того, чтобы уклоняться от перемирия. "Поэтому от Америки много всего зависит. Вы видите все. Иран, Израиль, и Украина, и россияне, и Европа, которая смотрит на сигнал: дайте нам сигнал, что мы вместе и мы идем дальше", – подчеркнул он.

Ранее президент Украины заявлял, что "теплый диалог" с Путиным не остановит Россию. По его мнению, остановить Путина способен президент США Дональд Трамп, но только при условии, если российский диктатор начнет терять деньги.