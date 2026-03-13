"10 миллиардов долларов на войну": Зеленский раскритиковал ослабление санкций США против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций против России может усилить ее военные возможности. По его словам, средства от продажи энергоресурсов Москва направляет на производство оружия, в частности дронов.

Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с французским Президентом Макроном.

Что сказал Зеленский о снятии санкций?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что частичное ослабление санкций Соединенных Штатов в отношении российской нефти на танкерах может позволить России получить дополнительно до 10 миллиардов долларов для финансирования войны.

Зеленский отметил, что международное давление на Россию должно сохраняться, в частности через санкции. Он также призвал преодолеть блокирование 20-го пакета санкций против России.

По словам президента, только одно решение США о частичном ослаблении ограничений в отношении российской нефти, которая находится на танкерах в море, может принести Москве около 10 миллиардов долларов. По его мнению, такие средства не будут способствовать миру.

Позже Зеленский добавил, что логика Вашингтона заключается в стабилизации ситуации на энергетических рынках. В то же время он убежден, что Россия использует полученные средства для производства оружия, прежде всего дронов. Президент также отметил, что эти беспилотники могут применяться не только против Украины, но и против других стран.

Снимать санкции, чтобы потом на тебя прилетало больше дронов, на мой взгляд, не является правильным решением,

– подчеркнул он.

Что известно о потенциальном снятии санкций с России?