Слухи есть, – Зеленский о том, обходит ли Россия санкции Запада благодаря странам Африки
Президент Украины ранее заявлял, что западные санкции не работают вдоволь. Политик сказал, использует ли Россия страны Африки для обхода ограничений.
По словам Зеленского, есть слухи о том, что Москва может обходить санкции через страны Сахеля. Впрочем, эта информация не имеет подтверждения украинской разведкой, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-конферецию в рамках 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности "Зерно из Украины".
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Кремль усиливает свое влияние в Африке
В то же время глава государства добавил, что россияне продают украинское зерно, похищенное с оккупированных территорий.
Кроме того, президент заметил, что в регионе Сахель до сих пор присутствуют "вагнеровцы". По мнению Зеленского, Кремль пытается с помощью оружия вытеснить всю независимость Африки и использовать влияние, который приведет к массовой миграции.
Справка: Сахель охватывает такие государства, как Сенегал, Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Чад, Судан и Эритрея.
К слову, президент Зеленский заявил, что Украина готова поделиться с Африкой опытом уничтожения "вагнеровцев" и разработанными технологиями безопасности.