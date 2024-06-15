Путину кажется, что ему простят тысячи смертей, но этого не будет, – Зеленский

Владимир Путин на днях высказал свой очередной "мирный план", включающий в частности, отмену санкций против России. Зеленский возмущен тем, что Москва считает, что ей простят тысячи смертей украинцев.

Как указал президент Украины, Путин виновен в убийстве украинцев и похищении детей, именно поэтому он является нацистом. Об этом Зеленский заявил в интервью итальянским журналистам, передает 24 Канал.

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Россия хочет отмены санкций

Владимир Зеленский отметил, что российский президент и есть настоящий нацист. Путин говорит о мире в то время, когда Россия украла у Украины 20 тысяч детей.

Он говорит, что надо забыть о санкциях и тому подобное. И говорит, что это не будет замороженный конфликт. А что это будет? Мы простим ему 20 тысяч человек? И тысячи смертей? Ему так кажется, что ему простят. России кажется, что России простят. Никто этого не забудет,

– сказал президент.

Украинский гарант убежден, что все должно следовать закону. Именно поэтому никто не простит и не забудет то, что творит Россия. Как отметил Зеленский, украинцы – это мирная нация и она просто хочет жить. В частности, наши граждане хотят дальше выращивать агрокультуры, ведь Украина имеет самый большой агропромышленный сектор. Однако украинская земля заминирована – заминирована россиянами.

И как можно говорить, что пусть снимут санкции? Опять неадекватность человека. Он, наверное, забыл: весь мир ввел санкции ща то, что он оккупировал нашу территорию. И убивал людей. То есть, если ты пересек границу, оккупировал, насиловал людей – мир ответил цивилизованно. Мир ввел санкции,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что чтобы с России сняли санкции необходимо, чтобы она покинула оккупированные территории. Зеленский считает предложения Путина ультиматумом не только Украины, но и мира.

Что говорил Путин о мире