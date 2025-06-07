Трампу придется вводить санкции против России, но есть один нюанс

Дональд Трамп признал, что законопроект Линдси Грэма, который предусматривает мощные санкции против России, является очень мощным и действенным. Несмотря на это, он не спешит его поддерживать.

Рано или поздно президент США будет вынужден поддержать законопроект. Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, объяснив, что за это выступает большинство американцев.

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У Трампа не останется выбора

По предварительным данным, законопроект Линдси Грэма поддерживают более, чем 80 сенаторов. Этого достаточно, чтобы преодолеть вето президента. Спикер нижней палаты Майк Джонсон тоже сказал, что есть достаточное количество конгрессменов, которые за него будут голосовать.

Итак, сейчас фактически говорится о том, что закон одобрят в Конгрессе. Если бы это произошло сейчас, то мы бы получили мощный инструмент давления не только на Россию, но и на Китай. Именно он больше всего пострадает от имплементации этого закона и будет вынужден требовать у России согласования на прекращение огня.

Если его имплементируют, Европа поддержит давление на Китай, чтобы он не помогал России. Это уже давно понятно. Но важно, чтобы этот закон проголосовали уже сейчас, поскольку есть еще один нюанс. Скоро начнутся каникулы в Конгрессе, поэтому рассмотрение может растянуться на осень.

Осенью Трампу придется принимать решение, поскольку стартует избирательная кампания в Конгресс. Социология подтверждает, что и республиканцы, и демократы настроены против такой позиции Дональда Трампа в отношении России,

– подчеркнул Александр Леонов.

Поэтому президенту США придется определяться. Но потеря времени – означает потерю возможностей, которые можно было бы использовать для того, чтобы прекратить российскую агрессию.

Заметим, Дональд Трамп объяснил, что применит санкции против России, тогда когда поймет, что она не стремится к завершению войны. Он добавил, что может действовать жестко, но "дедлайн в его голове".