Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что остановить это может только комплексное решение США по нефтяному экспорту.

Смотрите также Формируют мировые цены: в чем разница между главными марками нефти Brent и WTI

Как прибыль от продажи нефти усилит позиции России?

Сейчас Россия может поставлять нефть в Индию, Китай и другие страны. Полученные от этих сделок средства пойдут на наращивание производства вооружения и закупку систем за рубежом контрабандным путем. Отдельно идет активная работа замены Starlink, потому что российские средства связи существенно уступают и выполняют лишь роль временной альтернативы.

Ближайшие полгода Кремль будет поощрять мобилизованных подписывать контракты и идти на фронт на постоянной основе. Если раньше выплаты урезали или не платили вообще, то теперь деньги появятся. Обедневших людей в России и за рубежом будут заманивать обещаниями тыловой работы, а на самом деле отправлять на передовую,

– сказал Маломуж.

По мнению эксперта, семьи сознательно будут отправлять своих на фронт, рассчитывая на выплаты – даже если человек погибнет, потому что компенсация будет стимулировать.

Кроме того, деньги решат задачу не только поддержки оборонной промышленности, но и будут способствовать наступательной операции весной и летом.

"Остановить это может только комплексное решение – США и других крупных нефтедобывающих стран, контроль Керченского пролива и ограничения деятельности России. Трамп тем временем продолжает переговорный процесс по Украине, рассчитывая на его успех. Потому что чем больше ресурсов получит Россия, тем более жесткую позицию будет занимать Путин в переговорах", – отметил Маломуж.

Обратите внимание! Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев считает, что в России сейчас нечем платить новым контрактникам, поэтому в Кремле придумывают схемы отсрочки оплаты, то есть контрактникам будут платить только проценты от официальной зарплаты. Также в России работают над привлечением в армию студентов.

