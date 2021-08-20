Санкции СНБО в действии: пророссийский сайт "Страна" заблокирован в Украине

20 августа 2021 , 23:40
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Источник:

24 канал

СНБО ввел санкции против главного редактора "Страна.UA" Игоря Гужвы. Сейчас сайт заблокирован в Украине. Но не все провайдеры ввели ограничения – у некоторых пользователей он все еще открывается.

Санкции 20 августа ввел Совет нацбезопасности по рекомендации СБУ. Однако официально санкции СНБО еще не вступили в силу, пока их не ввел в действие своей подписью президент.

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Некоторые пользователи уже не могут открыть сайт "Страны"

Сейчас пользователи некоторых интернет-провайдеров уже не могут открыть сайт "Страна.UA". Вместо этого говорится, что "нет связи с сайтом".


Сейчас вместо страницы некоторым пользователям показывает, что с сайтом нет связи / Скриншот 24 канала

Санкции СНБО ввела против главреда "Страна.UA" Игоря Гужвы и аффилированных с ним юрлиц

Так, под санкции попали также:

  • Анна Солнцева;
  • Любовь Лукашина;
  • Алла Бондаренко;
  • Анатолий и Ольга Шарии.

Алексей Данилов заверил, что они занимаются противоправной деятельностью на территории Украины. Он добавил, что под санкциями:

  • ООО "Ласмак", которое обладает медийными ресурсами, причастными к Гужве;
  • ООО "Маджери" и "Смарт медиа сеть".

ООО "Ласмак", которое владеет изданием "Страна.ua", зарегистрировано на Солнцеву. А по всем ним ввели полный пакет санкций.

В СБУ рассказали, что под санкции попали и 4 компании, связанные с интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду.

Решение является логическим продолжением тех мероприятий, которые мы осуществили ранее для защиты украинского информационного пространства. СБУ четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины,
 –  рассказал Баканов.

 

У "Страна.UA " "подгорает" из-за невозможности открыть сайт

  • В телеграмме "Политика Страны" уже написали якобы "новости Украины начали блокировать. Из разных городов сообщают, что часть провайдеров уже отключает. Хотя указа президента еще нет".
  • Пропагандисты говорят, что "видимо уже позвонили из СБУ" и уверяют, что якобы "по беззаконию идут".
  • Более того, они начали писать "инструкцию", как якобы можно обойти блокировку. Они утешаются тем, что на сайт можно зайти с помощью VPN.
Обратите внимание! СНБО также ввел санкции против главаря пророссийских боевиков на Донбассе Дениса Пушилина. Они будут касаться информационных ресурсов, которые боевик регистрирует на оккупированных территориях.
Автор: Діана Квасневська