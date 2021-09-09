Санкции СНБО могут слетять, – Шабунин предположил, чем закончится деолигархизация

Закон об олигархах не имеет устойчивых позиций, поскольку санкции Совета национальной безопасности и обороны имеют слабую юридическую силу. Есть вероятность того, что в судах такие решения слетят.

Об этом в программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко на 24 канале рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он отметил, что в законе о деолигархизации нет места для Антимонопольного комитета, который является главным инструментом борьбы против олигархов.

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"Санкции СНБО слетят. Я не оцениваю то, надо было или нет их применять. К сожалению, многие из них юридически слабые и с большой вероятностью они в судах слетят. Еще в судах украинских", – отметил Шабунин.

Он добавил, что в ручном режиме управлять всеми решениями невозможно. Это показала история с судьей Александром Тупицким.

Что может сделать Антимонопольный комитет

Верховный Суд отменил указ Владимира Зеленского об отстранении Александра Тупицкого из Конституционного суда Украины. Офис Президента подал апелляцию . Тупицкий получил должность еще во времена Виктора Януковича. Судью подозревают в мошенничестве и взяточничестве.

Шабунин отметил, что необходимо прежде всего действовать по правилам. Он отметил, что это именно та история, когда есть или институты и правила, или беспорядок и нет среднего.

"Надо ремонтировать Антимонопольный комитет, чтобы он в ближайшие 2 месяца вынес решения, которые уничтожат олигархические монополии, потому что если даже развалятся истории с санкциями, то будут законные решения", – сказал глава ЦПК.

Выпуск программы "Что это было?": Смотрите видео

Что предусматривает закон об олигархах