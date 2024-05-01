Против России и стран, которые помогают ей производить оружие: США объявили масштабные санкции

Соединенные Штаты 1 мая объявили санкции против почти 200 физических и юридических лиц, способствующих военно-промышленному комплексу страны-агрессора и помогающих ей уклоняться от уже наложенных ограничений.

Так, этот пакет санкций направлен против российской военно-промышленной базы и программ химического и биологического оружия. Кроме того, компаний и лиц в третьих странах, которые помогают России приобрести компоненты для производства оружия или оборонного производства.

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Кто попал под санкции США

Среди прочего, Министерство наложило санкции на почти 60 человек из Азербайджана, Бельгии, Китая, России, Словакии, Турции и ОАЭ, которые позволяют агрессору покупать крайне необходимые технологии и оборудование из-за рубежа.

Министерство финансов постоянно предупреждало, что компании столкнутся со значительными последствиями за предоставление материальной поддержки российской войне, и сегодня США устанавливают их в отношении почти 300 целей,

– заявила руководительница ведомства Джанет Л. Йеллен.

Также более 100 организаций в обновленном санкционном списке работают или работали в технологическом, оборонном, производственном и транспортном секторах экономики России.

Другой блок санкций направлен против основных российских импортеров хлопковой целлюлозы, нитроцеллюлозы и ключевых ее компонентов, а также двух поставщиков этих товаров из Китая.

Также Минфин дополнительно внес в черный список 3 российских юридических и 2 физических лица, причастны к закупкам товаров для военных организаций, участвующих в разработке химического и биологического оружия.

Кроме того, под новые санкции США попали 2 российские компании, участвующие в строительстве газовой инфраструктуры в России, в частности, "Нефтегазстрой" и "ВНИПИгаздобыча".

В координации с Минфином Госдеп наложил санкции на более 80 юридических и физических лиц, занимающихся уклонением от санкций против России или связанные с программами химического и биологического оружия и оборонно-промышленной базой врага.

Также приняты ограничительные меры в отношении энергетического, металлургического и горнодобывающего сектора России.

Обратите внимание! 23 февраля 2024 года США ввели масштабный пакет санкций против страны-агрессора. Джо Байден заявлял, что речь идет о более 500 новых санкций против России за захватническую войну против Украины и смерть Навального.