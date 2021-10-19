Санкции за "Северный поток-2": в Минфине США обещают наказать "Газпром"

Минфин США обещает наказание для "Газпрома" из-за нарушения санкций в отношении "Северного потока-2". Однако подробностей пока не раскрывают.

Надо привлечь "Газпром" к ответственности. Об этом заявил первый замглавы Минфина США Уолли Адейемо на заседании комитета Сената по банковскому делу.

Кстати "Нафтогаз" подался на участие в сертификации "Северного потока-2"

Чиновника спросили, что делать с "Северным потоком-2", а так же, как США будут реализовывать санкции против "Газпрома". Адейемо подчеркнул, что об этой проблеме уже говорили.

Мы должны сделать все, что можем, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение наших санкций,

– добавил политик.

Последние новости о "Северном потоке-2"

"Северный поток-2" – это российский газопровод в обход Украины. Государство-агрессор строило его с 2015 года, однако не могло завершить проект из-за санкций США.

Однако в июле 2021 года США и Германия заключили соглашение, которым фактически дали "зеленый свет" Кремлю для завершения строительства.

Уже 10 сентября 2021 года в России заявили о завершении.

Однако более 40 европарламентариев 17 сентября требовали инициировать немедленное расследование деятельности "Газпрома". Компанию обвиняют в рыночных манипуляциях и шантаже.

Первую нитку "Северного потока-2" начали заполнять газом 4 октября. Россияне говорят, что это будет происходить постепенно. Важно, что Дания дала разрешение на запуск.