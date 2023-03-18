Российский бизнес очень сильно пустил корни в стране, – активист из Казахстана об обходе санкций

Казахстан обвиняют в том, что он помогает России обходить санкции Запада. Россияне уже давно упустили корни в бизнесе Казахстана. Но если власти страны будут дальше способствовать режиму Кремля, то государство ждут серьезные угрозы.

Об этом 24 Канала рассказал общественный деятель и журналист из Казахстана Арман Шураев. По его словам, Казахстан впоследствии может оказаться под такими же санкциями, как и страна-агрессорка.

Читайте также У россиян будет истерика: в Казахстане высказались о вероятном назначении Гайдая послом

"Не удивлюсь, если наша страна полностью окажется под теми же санкциями, что и Россия. Если наше руководство будет дальше показывать свою мягкотелость относительно Путина, то есть очень серьезная угроза. Не хотелось бы быть на стороне зла", – отметил он.

Казахстан под влиянием России

Шураев отметил, что через 30 лет российский бизнес очень серьезно пустил корни в Казахстане, особенно в последние 10 лет. Поскольку у казахов более демократическое и либеральное налоговое законодательство, многие россияне переместили свои головные офисы именно в Казахстан.

Сейчас мы стали заложниками ситуации. Наша железная дорога, кроме рельс, практически вся принадлежит российским бизнесменам. Очень много урановых месторождений принадлежит "Росатому", которые были коррупционными и другими схемами переданы России,

– объяснил журналист.

Общественный активист подчеркнул, что проникновение российского бизнеса и ФСБ в Казахстан очень велико. поэтому руководству все труднее с этим бороться.

Он напомнил о недавнем визите Госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан. По мнению Армана Шураева, это свидетельствует о том, что американцы прекрасно знают о ситуации в Казахстане.

"Американцы знают, что в Казахстане есть латентные помощники путинского режима и российских бизнес-интересов. Думаю, что был очень жесткий разговор, потому что даже премьер-министр дал очень жесткое поручение контролировать все, что касается экспорта в Россию", – сказал активист.

Шураев об отношениях Казахстана и России: смотрите видео

Отношения Казахстана и России: что известно