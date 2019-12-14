Санкции США против "Северного потока-2": реакция Германии

В США собираются ввести санкции против компаний, которой принимают участие в скандальном газопроводе в обход Украины "Северный поток-2". Всего около 350 компаний из Германии привлечены к противоречивому проекту российского газопровода.

Глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Трайер заявил, что теперь эти компании должны "заботиться о своем бизнесе", пишет Zeit Online.

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Он добавил, что запланированные санкции являются "плохой новостью для немецкой экономики".

По его словам, помимо непосредственных последствий, растет беспокойство относительно нового обострения торгового конфликта.

Решение Палаты представителей США приведет к большей неопределенности на мировых рынках. Эта политика не может создать доверие,

– считает Трайер.

Что такое "Северный поток-2"Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.



– Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.

– Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.

– Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.

– Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".

– Партнеры – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

На что распространяются санкции США против "Северного потока-2":

на суда, причастные к прокладке труб на глубине 100 футов (примерно 30 метров) ниже уровня моря;

иностранных лиц, которые продавали или сдавали в аренду эти суда.

Такое решение США нанесет серьезный удар по трубопроводам. Дело в том, что Россия не имеет соответствующей техники для прокладки труб на глубине более 30 метров и вынуждена покупать услуги иностранных судовладельцев. А они теперь задумаются, будет ли целесообразно рисковать бизнес-интересами в США.

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Введение санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", могут отсрочить его завершение на 5 лет.

Важно! В целом российский трубопровод "Северный поток-2" должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство трубопровода, ведь он усилит энергетическую зависимость Европы от России.

"Северный поток-2" на карте