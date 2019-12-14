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      Санкции США против "Северного потока-2": реакция Германии

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      В Германии отреагировали на санкции США против "Северного потока-2" / picture-alliance.com

      В США собираются ввести санкции против компаний, которой принимают участие в скандальном газопроводе в обход Украины "Северный поток-2". Всего около 350 компаний из Германии привлечены к противоречивому проекту российского газопровода.

      Глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Трайер заявил, что теперь эти компании должны "заботиться о своем бизнесе", пишет Zeit Online.

      Важно: Санкции США против "Северного потока-2": почему от этого выиграет Украина

      Он добавил, что запланированные санкции являются "плохой новостью для немецкой экономики".

      По его словам, помимо непосредственных последствий, растет беспокойство относительно нового обострения торгового конфликта.

      Решение Палаты представителей США приведет к большей неопределенности на мировых рынках. Эта политика не может создать доверие,
      – считает Трайер.

      Что такое "Северный поток-2"Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.

      – Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.
      – Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.
      – Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.
      – Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".
      – Партнеры – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

      На что распространяются санкции США против "Северного потока-2":

      • на суда, причастные к прокладке труб на глубине 100 футов (примерно 30 метров) ниже уровня моря;
      • иностранных лиц, которые продавали или сдавали в аренду эти суда.

      Такое решение США нанесет серьезный удар по трубопроводам. Дело в том, что Россия не имеет соответствующей техники для прокладки труб на глубине более 30 метров и вынуждена покупать услуги иностранных судовладельцев. А они теперь задумаются, будет ли целесообразно рисковать бизнес-интересами в США.

      К теме: Санкции США против "Северного потока-2": появилась реакция России

      Введение санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", могут отсрочить его завершение на 5 лет.

      Важно! В целом российский трубопровод "Северный поток-2" должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство трубопровода, ведь он усилит энергетическую зависимость Европы от России.

      Потік"Северный поток-2" на карте

      Санкции США против "Северного потока-2": почему от этого выиграет Украина
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Украина – Россия Северный поток-2 Новости политики Новости Украины Санкции Новости США Газовый конфликт Газпром Газ Новости России
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