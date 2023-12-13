Такое мнение 24 Каналу выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, заметив, что ситуацию в стране ярко продемонстрировал дефицит яиц. Этот факт стал большой проблемой для населения.
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Кто в России ощущает давление санкций
Западные издания пишут об увеличении цен в российских люксовых отелях. Там одна ночь может стоить около 500 долларов, хотя раньше цены были наполовину меньше. Однако влияние санкций сегодня испытывают не богачи, а рядовое население.
Только посмотрите, что происходит с яйцами, как они подорожали. Следует понимать, что эта проблема возникла у широких слоев населения. Это рынок потребителей. Более того, люди сейчас готовятся к праздникам, поэтому без куриных яиц не могут обойтись,
– сказал Сергей Жирнов.
Что касается ситуации с гостиницей, то следует понимать, что проживание за такую цену может касаться только отдельных категорий населения и говорится совсем не о среднем классе. Потому для богатых людей пока ничего не изменилось. Они продолжают потреблять элитные товары и делать это, даже несмотря на то, что цены выросли вдвое.
"Для миллионера нет проблемы заплатить 200 или 500 долларов за ночь", – добавил Жирнов.
Что происходит в России: актуальные новости
- Жители Ростова не могут нормально передвигаться через гололед. Люди падают, некоторые пытаются становиться на колени, а самые изобретательные перешли на коньки. Непогода парализовала жизнь в городе. Поэтому местная прокуратура обещает проверить, соблюдали ли законы при очистке дорог от снега.
- В России возник ажиотаж с золотом. Богачи массово скупают слитки весом в несколько граммов. Это делают для того, чтобы в случае кризиса или большой инфляции они могли рассчитываться ими. В общей сложности уже выкупили десятки тонн золота.
- В США ввели новые санкции в отношении людей и компаний, которые помогают России в ведении войны. В частности, ограничения будут касаться лиц, работающих над импортом, производством, модификацией и продажей оборонных и промышленных технологий. Также говорится о тех, кто помогает России обходить санкции.