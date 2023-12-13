Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що ситуацію в країні яскраво продемонстрував дефіцит яєць. Цей факт став великою проблемою для населення.
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Хто в Росії відчуває тиск санкцій
Західні видання пишуть про збільшення цін у російських люксових готелях. Там одна ніч може вартувати близько 500 доларів, хоча раніше ціни були наполовину меншими. Однак вплив санкцій сьогодні відчувають не багатії, а пересічне населення.
Лише подивіться, що відбувається з яйцями, як вони подорожчали. Треба розуміти, що ця проблема виникла у широких верств населення. Це ринок споживачів. Щобільше, люди зараз готуються до свят, тому без курячих яєць не можуть обійтися,
– сказав Сергій Жирнов.
Щодо ситуації з готелем, то треба розуміти, що проживання за таку ціну може стосуватися лише окремих категорій населення й мовиться зовсім не про середній клас. Тому для багатих людей поки нічого не змінилося. Вони далі споживають елітні товари й робитимуть це, навіть попри те, що ціни виросли вдвічі.
"Для мільйонера немає проблеми заплатити 200 чи 500 доларів за ніч", – додав Жирнов.
Що відбувається в Росії: актуальні новини
- Жителі Ростова не можуть нормально пересуватися через ожеледицю. Люди падають, дехто пробує ставати на коліна, а найбільш винахідливі перейшли на ковзани. Негода паралізувала життя у місті. Через це місцева прокуратура обіцяє перевірити, чи дотримувались законів під час очищення доріг від снігу.
- У Росії виник ажіотаж із золотом. Багатії масово скуповують злитки вагою у декілька грамів. Це роблять для того, щоб у випадку кризи чи великої інфляції вони могли ними розраховуватися. Загалом уже викупили десятки тонн золота.
- У США запровадили нові санкції щодо людей та компаній, які допомагають Росії у веденні війни. Зокрема обмеження стосуватимуться осіб, які працюють над імпортом, виробництвом, модифікацією та продажем оборонних і промислових технологій. Також мовиться про тих, хто допомагає Росії обходити санкції.